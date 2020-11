Anna valon herättää sinut virkeänä

Pohjoismaiden pitkän talvikauden aikana on pimeää herätessä ja pimeää kotiin tultaessa. Voi tuntua luonnottomalta herätä pimeydessä herätyskellon soittoon. Ei ole lainkaan outoa, että olemme stressaantuneita ja huonotuulisia. Philips WakeUp Light antaa mahdollisuuden herätä miellyttävästi valon lisääntyessä vähitellen. Tässä mallissa on myös kaksi herätysääntä, jotka suorittavat herätyksen loppuun, kun huone on täynnä valoa. Heräät mukavammalla tavalla, tunnet olosi levänneeksi ja stressi vähenee. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin