Yöpöytävalaisin, 10 valoasetusta

Ihmiset ovat eri tavalla herkkiä valolle. Yleensä ihmiset tarvitsevat vähemmän aikaa heräämiseen, jos valotehotaso on korkea. Wake-up Light -herätysvalossa on 10 valon voimakkuutta, joita on mahdollista säätää omien mieltymysten mukaisiksi. Valon voimakkuudeksi voi säätää jopa 200 luksia.