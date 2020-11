Ainoa herätysvalo, jonka teho on kliinisesti todistettu

Tällä hetkellä Philips Wake-Up Light -herätysvalo on ainoa, jonka toimivuus on tieteellisesti todistettu. Jotta Wake-up Light -herätysvalo toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja herättäisi sinut luonnollisesti ja tekisi olosi pirteäksi, olemme tehneet paljon kliinistä tutkimusta. Tutkimukset on suorittanut riippumaton tutkimuskeskus, joka tutki herätysvalon tehoa heräämisessä. Siten olemme todistaneet muun muassa sen, että Philips Wake-up Light -herätysvalo herättää luonnollisemmin, tekee olosi energisemmäksi ja saa sinut paremmalle tuulelle aamuisin.