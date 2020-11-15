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  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
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Tuotanto lopetettu

Wake-up Light - auttaa heräämään miellyttävämmin

HF3520/01

4.1

| (802) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Herää luonnollisesti

Monet välttyvät torkkumiselta ja kallisarvoisen ajan menetykseltä aamuisin. 94 % sanoo heräämisen olevan miellyttävämpää kuin tavallisen herätyskellon kanssa. Kokeile itse 60 päivän ajan!<br>Philips Wake-Up Light on palkittu muotoilustaan: red dot Design Awards (2013) ja iF Product Design Award (2013). ”Voiko yksi – joskin teknisesti varsin kehittynyt – lamppuhärveli muuttaa elämän? Olen nyt testaillut kolmisen viikon ajan Philipsin Wake Up Light -herätysvaloa ja mieleni tekisi vastata, että: KYLLÄ VOI!”, bloggari Go4itbol2 kirjoittaa blogiportaalissa indiedays.com

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Wake-up Light -herätysvalon auringonnousun väreihin

Herää luonnollisesti

  • Värillinen auringonnoususimulaatio

  • Viisi luonnonääntä

  • FM-radio ja lukulamppu

  • Napautustorkkutoiminto

Värillinen auringonnoususimulaatio herättää luonnollisesti

Värillinen auringonnoususimulaatio herättää luonnollisesti

Luonnollisen auringonnousun tapaan valo lisääntyy vähitellen 30 minuutin aikana pehmeästä aamun punasta oranssiksi, kunnes huoneen täyttää kirkas keltainen valo. Vähitellen lisääntyvä valo valmistaa kehosi heräämään luonnollisesti. Kun valo täyttää huoneen, valitsemasi luonnonääni herättää sinut miellyttävästi ja olet valmis vastaanottamaan päivän haasteet.

Valitse viidestä luonnollisesta herätysäänestä

Valitse viidestä luonnollisesta herätysäänestä

Alat kuulla herätysaikaan luonnon ääniä, jotka täydentävät heräämiskokemuksesi ja varmistavat, että olet hereillä. Valittu ääni voimistuu vähitellen valitsemallesi tasolle puolentoista minuutin aikana. Voit valita viidestä luonnonäänestä: linnunlaulu, buddha, jooga, meren aallot ja nepalilaiset äänimaljat.

FM-radion ansiosta voit herätä suosikkiohjelmaasi

FM-radion ansiosta voit herätä suosikkiohjelmaasi

Kuuntele suosikkiohjelmiasi heti herättyäsi.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-612375

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

802

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

15/11/2020

Suomi

Suomi

Kaunis ja kompakti, mutta tehokas

Tuote oli erinomainen hankinta pimenevään syksyyn. Vaikka tuotteen takaosa voisi olla vähän slimmimpi, on valo tyylikäs, sopivan kokoinen yöpöydälle ja kello näyttö on tehokas myös kauempaa katsottavaksi. Valon vaihtuminen herätyksessä on miellyttävä ja ääniä saa mukavasti säädettyä.

Edut

Tehokas, kaunis, upeat värisävyt

Haitat

Lyhyt virtajohto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Käyttöpäivä 2019-10-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Käyttöpäivä 2019-10-15

08/11/2020

Suomi

Suomi

Heräämisen helppous

Phillips Wake-Up Lightin kanssa oli mukava herätä. Tuotteessa oli monia hyviä ominaisuuksia. Erityisesti pidin punaisesta valosta, mikä kuvastaa aurinkonlaskua ja nousua. Nukahtamistoiminto oli myös varsin toimiva. Valosta löytyi monipuolisesti eri herätysääniä jokaisen makuun. Radio tuo kivaa vaihtelua heräämisäänille. Radion kuuluvuus oli kiitettävä. Tuotetta oli helppo käyttää ja valon hallintanapit olivat sijoitettu loogisesti.Valon muotoilu sopi silmään.

Edut

Helppo käyttää. Monipuoliset toiminnot.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Käyttöpäivä 2019-10-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Käyttöpäivä 2019-10-08

05/11/2020

Suomi

Suomi

Miellyttävä herätys

Pehmeä, miellyttävä valo johon herätä, lempeä musiikki, radiota en olisi kaivannut sillä muita rauhoittavia herätysääniä riittää. Käyttöönotto vaati hieman aikaa ja opasta mutta oli silti helppo ottaa käyttöön.

Edut

Lempeä herätys

Haitat

En ole vielä keksinyt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Käyttöpäivä 2020-10-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Käyttöpäivä 2020-10-05

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