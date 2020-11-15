Upea kokonaisuus tyylikkyyttä ja toimivuutta, sitä tämä herätysvalo tarjoaa. Tekee heräämisestä miellyttävän Suomen pimeissä oloissa, joissa muuten ei haluaisi millään herätä aamuseitsemän aikoihin. Valo piristää ja simuloi kauniisti ja rauhallisesti aamunkoittoa, kroppa menee täydestä ja virkistyy ennen herätystä sopivasti niin, että on mukava nousta sängystä. Laite toimii kosketuksella, joten valaisin on kyllä valaisinten luksusta. Viidestä herätysäänestä on helppo valita omanlaisensa. Valikko on yksinkertainen ja helppo käyttää. Radio toimii hyvin ja kaiuttimet ovat laadukkaat. Olen hyvin tyytyväinen tuotteeseen. Suosittelen!