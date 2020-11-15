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Päivät
11
h
Tunnit
14
m
Minuutit
39
s
Sekunnit
Tuotanto lopetettu
Herää luonnollisesti
Monet välttyvät torkkumiselta ja kallisarvoisen ajan menetykseltä aamuisin. 94 % sanoo heräämisen olevan miellyttävämpää kuin tavallisen herätyskellon kanssa. Kokeile itse 60 päivän ajan!<br>Philips Wake-Up Light on palkittu muotoilustaan: red dot Design Awards (2013) ja iF Product Design Award (2013). ”Voiko yksi – joskin teknisesti varsin kehittynyt – lamppuhärveli muuttaa elämän? Olen nyt testaillut kolmisen viikon ajan Philipsin Wake Up Light -herätysvaloa ja mieleni tekisi vastata, että: KYLLÄ VOI!”, bloggari Go4itbol2 kirjoittaa blogiportaalissa indiedays.com
Värillinen auringonnoususimulaatio
Viisi luonnonääntä
FM-radio ja lukulamppu
Napautustorkkutoiminto
Luonnollisen auringonnousun tapaan valo lisääntyy vähitellen 30 minuutin aikana pehmeästä aamun punasta oranssiksi, kunnes huoneen täyttää kirkas keltainen valo. Vähitellen lisääntyvä valo valmistaa kehosi heräämään luonnollisesti. Kun valo täyttää huoneen, valitsemasi luonnonääni herättää sinut miellyttävästi ja olet valmis vastaanottamaan päivän haasteet.
Alat kuulla herätysaikaan luonnon ääniä, jotka täydentävät heräämiskokemuksesi ja varmistavat, että olet hereillä. Valittu ääni voimistuu vähitellen valitsemallesi tasolle puolentoista minuutin aikana. Voit valita viidestä luonnonäänestä: linnunlaulu, buddha, jooga, meren aallot ja nepalilaiset äänimaljat.
Kuuntele suosikkiohjelmiasi heti herättyäsi.
Palkinnot
4.1
5:stä
802
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Valonlapsi
15/11/2020
Suomi
Kaunis ja kompakti, mutta tehokas
Tuote oli erinomainen hankinta pimenevään syksyyn. Vaikka tuotteen takaosa voisi olla vähän slimmimpi, on valo tyylikäs, sopivan kokoinen yöpöydälle ja kello näyttö on tehokas myös kauempaa katsottavaksi. Valon vaihtuminen herätyksessä on miellyttävä ja ääniä saa mukavasti säädettyä.
Edut
Tehokas, kaunis, upeat värisävyt
Haitat
Lyhyt virtajohto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Käyttöpäivä 2019-10-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Käyttöpäivä 2019-10-15
08/11/2020
Suomi
Heräämisen helppous
Phillips Wake-Up Lightin kanssa oli mukava herätä. Tuotteessa oli monia hyviä ominaisuuksia. Erityisesti pidin punaisesta valosta, mikä kuvastaa aurinkonlaskua ja nousua. Nukahtamistoiminto oli myös varsin toimiva. Valosta löytyi monipuolisesti eri herätysääniä jokaisen makuun. Radio tuo kivaa vaihtelua heräämisäänille. Radion kuuluvuus oli kiitettävä. Tuotetta oli helppo käyttää ja valon hallintanapit olivat sijoitettu loogisesti.Valon muotoilu sopi silmään.
Edut
Helppo käyttää. Monipuoliset toiminnot.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Käyttöpäivä 2019-10-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Käyttöpäivä 2019-10-08
05/11/2020
Suomi
Miellyttävä herätys
Pehmeä, miellyttävä valo johon herätä, lempeä musiikki, radiota en olisi kaivannut sillä muita rauhoittavia herätysääniä riittää. Käyttöönotto vaati hieman aikaa ja opasta mutta oli silti helppo ottaa käyttöön.
Edut
Lempeä herätys
Haitat
En ole vielä keksinyt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Käyttöpäivä 2020-10-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Käyttöpäivä 2020-10-05