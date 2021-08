Herätysvalo, jonka teho on kliinisesti todistettu

Philipsin herätysvalon on kliinisissä tutkimuksissa todettu lisäävän heräämisen jälkeistä hyvinvointia. Useissa itsenäisissä tutkimuksissa on havaittu, että Philipsin herätysvalo helpottaa heräämistä, parantaa mielialaa ja saa olon tuntumaan virkeämmältä aamuisin. 92 % käyttäjistä sanoo, että herätysvalo herättää miellyttävästi, kun taas 88 % käyttäjistä sanoo, että herätysvalo on parempi tapa herätä kuin heidän aiempi tapansa*. Lisäksi 92 % käyttäjistä on sitä mieltä, että sängystä nouseminen on helpompaa**