Helppo kiinnittää ja säätää

Apneahoidon on tunnuttava mahdollisimman mukavalta, jotta potilaat sitoutuisivat siihen. DreamWispissä on näppärästi kiinnitettävät ja irrotettavat magneettiliittimet, joten maskin voi pukea helposti milloin tahansa. Käyttäjät kertoivat olevansa tyytyväisimpiä siihen, kuinka helppoa DreamWisp-maskin käyttö on.