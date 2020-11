Mukana USB-portti

Laukussa on 65 W:n virtalähde, joka on DreamStation-laitteessa ja -kostuttimessa käytettyä virtalähdettä pienempi. Virtalähteessä on kiinteä USB-portti, jolla voi ladata matkapuhelimen tai muuta elektroniikka DreamStation-laitteen käytön aikana.