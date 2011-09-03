2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
220 °C
Nano-Diamond Ceramic
Digitaalisten lämpöasetusten ansiosta voit valita haluamasi toiminnon nopeasti tai säätää lämpötilaa digitaalisessa näytössä. Saat aina täydellisen lämpötilan hiusten ja tarpeiden mukaan. Täydellinen tulos nappia painamalla.
Korkean lämpötilan avulla voit muotoilla hiuksia ja saat täydellisen kampauksen, kuin olisit juuri tullut kampaajalta.
Sen ohella että timantit ovat naisen parhaita ystäviä, ne saavat myös pinnan tunnetusti kovimmaksi. Siksi keraamiset suoristuslevymme ovat parhaimmat mahdolliset. Keraamiset nanotimanttilevyt siirtävät lämmön ihanteellisesti, ja niiden sileä, naarmuuntumaton pinta liukuu erittäin hyvin ja takaa upean kiiltävän tuloksen.
4.8
5:stä
9
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Helena
03/09/2011
Sverige
Plattång från Philips
Att köpa en platttång från Philips är ett bra val, de har alltid varit jättebra och jag själv har haft 3 st därifrån därför rekommenderar jag deras platttänger mer än gärna! Speciellt den senaste jag köpte, en lila vibrerande platttång som gör att frisyren håller hela dagen! Underbart. Förövrigt så fungerar leveransen från online shopen utmärkt!
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Arvioitu tuote: SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång
EmilyClark
29/09/2015
United Kingdom
Great straightener!
This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4666/07 Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4666/07 Straightener
Eliza
05/09/2011
United Kingdom
Easy and fast
It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
verrattuna HP4669/07-malliin