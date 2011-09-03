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Tuotanto lopetettu

SalonStraight Sonic-suoristin

HP4666/00

4.8
| (9) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Kestävä tulos nopeasti
SalonStraight Sonic sisältää Sonic-värinätekniikkaa ja keraamiset nanotimanttilevyt. Ammattilaistason muotoilulämpötilan 220 ºC ansiosta saat hiuksista suorat ja sileät 30 % nopeammin.
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SalonStraight Sonic

Kestävä tulos nopeasti

  • 220 °C

  • Nano-Diamond Ceramic

Digitaaliset lämpöasetukset takaavat sileät tulokset hiustyypistä riippumatta

Digitaaliset lämpöasetukset takaavat sileät tulokset hiustyypistä riippumatta

Digitaalisten lämpöasetusten ansiosta voit valita haluamasi toiminnon nopeasti tai säätää lämpötilaa digitaalisessa näytössä. Saat aina täydellisen lämpötilan hiusten ja tarpeiden mukaan. Täydellinen tulos nappia painamalla.

210 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen ja kestävän tuloksen

210 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen ja kestävän tuloksen

Korkean lämpötilan avulla voit muotoilla hiuksia ja saat täydellisen kampauksen, kuin olisit juuri tullut kampaajalta.

Keraamiset nanotimanttilevyt liukuvat erittäin hyvin ja tekevät hiuksista kiiltävät

Sen ohella että timantit ovat naisen parhaita ystäviä, ne saavat myös pinnan tunnetusti kovimmaksi. Siksi keraamiset suoristuslevymme ovat parhaimmat mahdolliset. Keraamiset nanotimanttilevyt siirtävät lämmön ihanteellisesti, ja niiden sileä, naarmuuntumaton pinta liukuu erittäin hyvin ja takaa upean kiiltävän tuloksen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.8

5:stä

9

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

03/09/2011

Sverige

Sverige

Plattång från Philips

Att köpa en platttång från Philips är ett bra val, de har alltid varit jättebra och jag själv har haft 3 st därifrån därför rekommenderar jag deras platttänger mer än gärna! Speciellt den senaste jag köpte, en lila vibrerande platttång som gör att frisyren håller hela dagen! Underbart. Förövrigt så fungerar leveransen från online shopen utmärkt!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång

29/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great straightener!

This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4666/07 Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4666/07 Straightener

05/09/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy and fast

It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. verrattuna HP4669/07-malliin