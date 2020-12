Keraamiset turmaliinilevyt silittävät hiukset ja poistavat karheuden

Turmaliini on arvokas jalokivi, jolla on luontaisia ioniominaisuuksia. Keraamiset suoristuslevyt on optimoitu tämän tiedon perusteella. Levyt hyödyntävät keramiikan ja turmaliinin ainutlaatuisia ominaisuuksia ja jakavat lämmön koko levyn pintaan, jotta levyt luistavat hyvin ja lisäävät kiiltoa. Nauti keraamisilla turmaliinilevyillä muotoiltujen hiusten sileydestä ja kiillosta.