Anodisoidut titaanilevyt ovat 8 kertaa kestävämpiä kuin keraamiset levyt

Nämä suoristuslevyt on valmistettu anodisoidusta titaanista. Anodisoitu titaani on 8 kertaa kestävämpää kuin perinteiset keraamiset levyt. Pinta on erittäin kova, mutta sileä. Näillä muotoilulevyillä saat ammattimaisen kiiltävän tuloksen, ja niiden kanssa voi käyttää myös hiustenmuotoilutuotteita, kuten geeliä, vahaa ja hiuslakkaa.