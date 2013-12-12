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Tuotanto lopetettu

Monitoimimuotoilija

HP4698/10

4.2
| (20) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Lisää luovia tyylejä, jatkuva hoito
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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

20

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

1

12/12/2013

España

España

lo mejor

Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-Styler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-Styler

11/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.

Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-styler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-styler

06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-Styler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-Styler

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