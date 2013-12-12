2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Keramiikka on luonnostaan mikroskooppisen sileää ja kestävää, ja siksi se on yksi parhaista suoristuslevyjen materiaaleista. Levyt liukuvat helposti hiusten läpi ja tekevät niistä kiiltävät.
Monipuolisilla muotoilutyökaluilla toteutat kaikki mahdolliset kampaustyylit. Käytä luovuuttasi!
Tämä pihdin päälle helposti työnnettävä harjaosa tuuheuttaa hiuksia ja tekee niihin kauniita laineita.
4.2
5:stä
20
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
irenelg
12/12/2013
España
lo mejor
Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-Styler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-Styler
Sabrina
11/09/2013
Italia
Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.
Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-styler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-styler
Schnegge30
06/04/2013
Deutschland
Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen
Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-Styler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP4698/22 Multi-Styler