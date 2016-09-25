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Tuotanto lopetettu
Ammattilaistulokset kaikkialla
2000 W:n SalonDry Travel -hiustenkuivaajassa on kaikki, mitä tarvitset haluamaasi ammattimaiseen lopputulokseen, missä tahansa oletkin.
2000 W
Taitettava
Kaksoisjännite
Tämä 2000 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.
Kuivaa tarkasti 2 joustavalla nopeusasetuksella
Ammattilaistasoinen CoolShot-painike on hiusmuotoilijoille ehdoton. Se tuottaa voimakkaan kylmän ilmavirran, ja sillä viimeistelet kestävän tyylin.
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio