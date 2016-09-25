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Tuotanto lopetettu

SalonDry TravelMatkahiustenkuivain

HP4829/00

5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Ammattilaistulokset kaikkialla

2000 W:n SalonDry Travel -hiustenkuivaajassa on kaikki, mitä tarvitset haluamaasi ammattimaiseen lopputulokseen, missä tahansa oletkin.

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SalonDry Travel -hiustenkuivain

Ammattilaistulokset kaikkialla

  • 2000 W

  • Taitettava

  • Kaksoisjännite

Ammattilaistasoinen 2000 W - täydellinen tulos

Ammattilaistasoinen 2000 W - täydellinen tulos

Tämä 2000 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

2 joustavaa nopeusasetusta tarkkaan kuivaukseen

2 joustavaa nopeusasetusta tarkkaan kuivaukseen

Kuivaa tarkasti 2 joustavalla nopeusasetuksella

CoolShot takaa kestävän tyylin

CoolShot takaa kestävän tyylin

Ammattilaistasoinen CoolShot-painike on hiusmuotoilijoille ehdoton. Se tuottaa voimakkaan kylmän ilmavirran, ja sillä viimeistelet kestävän tyylin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

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