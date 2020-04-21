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  • Helppoa epilointia
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  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia
  • Helppoa epilointia

Tuotanto lopetettu

Satinelle EssentialPienikokoinen epilaattori

HP6423/00

3.9
| (123) Arviot
Helppoa epilointia
Philips Satinelle -epilaattorin ansiosta voit nauttia sileästä ihosta pitkään. Poistaa hellävaraisesti jopa 0,5 mm:n ihokarvat juurineen. Ergonominen runko ja virtajohto tekevät epiloinnista helppoa. Pestävä epilointipää takaa hygieenisyyden.
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Helppoa epilointia

  • säärille

  • 3 lisäosaa

  • Johdollinen epilaattori

  • Ergonominen runko

Profiloitu, ergonominen muotoilu miellyttävään käsittelyyn

Profiloitu, ergonominen muotoilu miellyttävään käsittelyyn

Pyöreä muoto istuu täydellisesti käteen ja tekee ihokarvojen poistosta miellyttävää. Ja se on myös tyylikkään näköinen!

Hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

Hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

Tämän epilaattorin hellävaraiset epilointilevyt poistavat jopa 0,5 mm:n ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

Pestävä epilointipää on huippuhygieeninen ja helppo puhdistaa

Pestävä epilointipää on huippuhygieeninen ja helppo puhdistaa

Epilaattorissa on pestävä epilointipää. Se voidaan irrottaa ja puhdistaa juoksevan veden alla.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

123

Arviot

21/04/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Funkar bra

Köpte den för att ta bort hår på övre delen av ryggen och axlarna, dom har alltid irriterat mig. Till detta fungerar den verkligen mycket bra. Men man kan behöva få hjälp av någon, svårt att komma åt själv.

Edut

Enkel och billig

Haitat

Hög ljudvolym

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP6425/01 Epilator

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP6425/01 Epilator

02/09/2016

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Dette produkt er fantastisk

Bestemt vil Anbefal til alle dammer jeg er super tilfreds

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Essential HP6422/01 Kompakt epilator

22/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Everything I would expect from Philips. Neat and easy to hold. Ergonomically designed to use on legs and underarm. Lightweight enough to use for travel. Good long electric cord. Sturdy good quality plug. Makes an excellent job or removing all my leg hairs including short awkward ones.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Essential HP6423/02 Compact epilator

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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