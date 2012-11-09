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Tuotanto lopetettu

Satinelle IceEpilaattori

HP6492/00

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Philipsin ainutlaatuinen keraaminen epilointijärjestelmä

Jään rauhoittavien ominaisuuksien ja sisäänrakennetun hierontajärjestelmän ansiosta uusi Satinelle Ice vähentää merkittävästi epiloinnin aiheuttamaa kipua. Laitteen hypoallergeeniset keraamiset levyt sopivat myös herkälle iholle.

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Hellää ihokarvanpoistoa jään ja hieronnan avulla

Philipsin ainutlaatuinen keraaminen epilointijärjestelmä

  • Vaaleanpunainen

Helposti kiinnitettävä jäähdytyselementti

Patentoitu jäähdytyselementti rauhoittaa ihoa vähentäen epiloinnin aiheuttamaa epämiellyttävää tunnetta. Kääntyvä, kehon muotoja seuraava pää viilentää ja lievittää kipua.

Joustava jäähdytyselementti

Seuraa kehon muotoja ja vähentää epiloinnin aiheuttamaa kipua viilentämällä ja rauhoittamalla ihoa.

Sisäänrakennettu hierontajärjestelmä

Lievittää jäähdytyselementin kanssa epiloinnin aiheuttamaa kipua.

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Arviot

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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

09/11/2012

België

België

Vahvistettu ostaja

Gebruiksvriendelijk

Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

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