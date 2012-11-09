2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Philipsin ainutlaatuinen keraaminen epilointijärjestelmä
Jään rauhoittavien ominaisuuksien ja sisäänrakennetun hierontajärjestelmän ansiosta uusi Satinelle Ice vähentää merkittävästi epiloinnin aiheuttamaa kipua. Laitteen hypoallergeeniset keraamiset levyt sopivat myös herkälle iholle.
Vaaleanpunainen
Patentoitu jäähdytyselementti rauhoittaa ihoa vähentäen epiloinnin aiheuttamaa epämiellyttävää tunnetta. Kääntyvä, kehon muotoja seuraava pää viilentää ja lievittää kipua.
Seuraa kehon muotoja ja vähentää epiloinnin aiheuttamaa kipua viilentämällä ja rauhoittamalla ihoa.
Lievittää jäähdytyselementin kanssa epiloinnin aiheuttamaa kipua.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Miemel
09/11/2012
België
Vahvistettu ostaja
Gebruiksvriendelijk
Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat