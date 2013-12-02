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Tuotanto lopetettu

Satinelle IceEpilaattori

HP6495/00

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Satinelle Ice, rajoitettu erä

Ensimmäinen keraaminen epilaattori, jossa on kiinnitettävä jäähdytyselementti ja hierontajärjestelmä.

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Philipsin hellävaraisin epilaattori

Satinelle Ice, rajoitettu erä

  • Valkaisu

Ensiluokkainen jäähdytyselementti ja kääntyvä pää

Ensiluokkainen jäähdytyselementti ja kääntyvä pää

Patentoitu jäähdytyselementti rauhoittaa ihoa vähentäen epiloinnin aiheuttamaa epämiellyttävää tunnetta. Kääntyvä, kehon muotoja seuraava pää viilentää ja lievittää kipua.

Uusi keraaminen epilointijärjestelmä

Ainutlaatuisen keraamisen materiaalin ja ergonomisen muotoilun ansiosta epilointipää leikkaa enemmän ihokarvoja, joten epilointi on 20 % nopeampaa. *Verrattuna Philips Satin Ice -laitteeseen.

Hypoallergeeniset pinsettilevyt

Hypoallergeeninen epilointipää vähentää allergisia reaktioita ja on erittäin hellävarainen iholle.

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Arviot

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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

02/12/2013

België

België

handig draadloos epileren en scheren

mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren

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Arvioitu tuote: Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

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