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Tuotanto lopetettu
Satinelle Ice, rajoitettu erä
Ensimmäinen keraaminen epilaattori, jossa on kiinnitettävä jäähdytyselementti ja hierontajärjestelmä.
Valkaisu
Patentoitu jäähdytyselementti rauhoittaa ihoa vähentäen epiloinnin aiheuttamaa epämiellyttävää tunnetta. Kääntyvä, kehon muotoja seuraava pää viilentää ja lievittää kipua.
Ainutlaatuisen keraamisen materiaalin ja ergonomisen muotoilun ansiosta epilointipää leikkaa enemmän ihokarvoja, joten epilointi on 20 % nopeampaa. *Verrattuna Philips Satin Ice -laitteeseen.
Hypoallergeeninen epilointipää vähentää allergisia reaktioita ja on erittäin hellävarainen iholle.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
monique47
02/12/2013
België
handig draadloos epileren en scheren
mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat