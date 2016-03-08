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SatinelleEpilaattori

HP6502/00

4.3

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Satinelle Ice Premium

Ensimmäinen epilaattori, jossa on ensiluokkainen jäähdytyselementti ja sonic-hierontajärjestelmä.

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Hypoallergeeniset pinsettilevyt

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Vähentää ihoärsytystä huolehtien ihostasi.

Ensiluokkainen jäähdytyselementti

Myötäilee kehon muotoja sekä viilentää ja epiloi hellävaraisesti.

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4.3

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08/03/2016

España

España

Buen producto

Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Depiladora

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Depiladora

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Épilateur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Épilateur

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Épilateur

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Épilateur

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