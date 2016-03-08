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Satinelle Ice Premium
Ensimmäinen epilaattori, jossa on ensiluokkainen jäähdytyselementti ja sonic-hierontajärjestelmä.
Erittäin nopea hieronta vähentää ärsytystä.
Vähentää ihoärsytystä huolehtien ihostasi.
Myötäilee kehon muotoja sekä viilentää ja epiloi hellävaraisesti.
4.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
chisi
08/03/2016
España
Buen producto
Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Depiladora
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Depiladora
angelique2a
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Épilateur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Épilateur
diinee
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Épilateur
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle HP6502/00 Épilateur