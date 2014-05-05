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  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
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  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa

DryCare AdvancedHiustenkuivain

HP8230/00

4.6
| (176) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
Hellävarainen ja nopea hiustenkuivain. Valitse jokin useista nopeus- ja lämpötila-asetuksista tai kuivaa hiuksesi ThermoProtect-tekniikan avulla nopeasti tasaisessa ja hoitavassa lämpötilassa.
Näytä kaikki edut

14 mm muotoilusuutin

ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa

  • ThermoProtect

  • 2100 W

  • 6 lämpö- ja tehoasetusta

  • Viileä puhallusilma

ThermoProtect-lämpötila-asetus

ThermoProtect-lämpötila-asetus

ThermoProtect tuottaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.

Ammattilaistasoinen 2100 W - täydellinen tulos

Ammattilaistasoinen 2100 W - täydellinen tulos

Tämä 2100 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

176

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

1

05/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for the price

This is just an excellent hair dryer, for the price i could not ask for anything more, has 3 heat settings, is robust and well designed

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer

20/04/2023

Deutschland

Deutschland

sehr robust und langlebig

Wir haben den Fön seit über 10 Jahren.Jetzt,nach täglich stundenlanem Fönen in unserer Familie (vor allem durch die Kinder)und auch mehrmaligen Stürzen auf den Boden ist er erst kaputtgegangen.Daher kaufe ich direkt das gleiche Produkt nach!Hat sich mehr als bewährt!

Edut

Robust

Haitat

Keine erfahren!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner

05/11/2021

España

España

Vahvistettu ostaja

Me gusta mucho

Tiene bastante potencia y no es muy ruidoso. Me gusta.

Edut

Varias temperaturas a elegir, poco ruido, buena potencia.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello

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