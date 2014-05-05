2 vuoden takuu
ThermoProtect
2100 W
6 lämpö- ja tehoasetusta
Viileä puhallusilma
ThermoProtect tuottaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.
Tämä 2100 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.
Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.
4.6
5:stä
176
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Anicetus
05/05/2014
United Kingdom
Perfect for the price
This is just an excellent hair dryer, for the price i could not ask for anything more, has 3 heat settings, is robust and well designed
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer
Grünfrau
20/04/2023
Deutschland
sehr robust und langlebig
Wir haben den Fön seit über 10 Jahren.Jetzt,nach täglich stundenlanem Fönen in unserer Familie (vor allem durch die Kinder)und auch mehrmaligen Stürzen auf den Boden ist er erst kaputtgegangen.Daher kaufe ich direkt das gleiche Produkt nach!Hat sich mehr als bewährt!
Edut
Robust
Haitat
Keine erfahren!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner
Susan22
05/11/2021
España
Vahvistettu ostaja
Me gusta mucho
Tiene bastante potencia y no es muy ruidoso. Me gusta.
Edut
Varias temperaturas a elegir, poco ruido, buena potencia.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello