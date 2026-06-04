2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
ThermoProtect Ionic
2200 W
Ionic Care
Diffuusori
ThermoProtect tuottaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.
Tämä 2200 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.
Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.
4.6
5:stä
197
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
GreenEyedM
04/06/2026
United Kingdom
Very sturdy!
I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Date of Use 2014-08-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Date of Use 2014-08-01
Em26
19/01/2018
United Kingdom
Excellent hairdryer
This hairdryer it's amazing, no damage hair and easy to use.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer
HUTSOFT
17/04/2022
Deutschland
Vahvistettu ostaja
TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet
Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner