ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa

Hellävarainen ja nopea hiustenkuivain. Useita eri nopeus- ja lämpötila-asetuksia. ThermoProtect-tekniikka kuivaa hiuksesi nopeasti tasaisessa ja hoitavassa lämpötilassa. Ionic Care -käsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset.