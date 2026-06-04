TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
  • ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa

Tuotanto lopetettu

DryCare AdvancedHiustenkuivain

HP8232/00

4.6
| (197) Arviot | 95% suosittelee tätä tuotetta
ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa
Hellävarainen ja nopea hiustenkuivain. Useita eri nopeus- ja lämpötila-asetuksia. ThermoProtect-tekniikka kuivaa hiuksesi nopeasti tasaisessa ja hoitavassa lämpötilassa. Ionic Care -käsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset.
Näytä kaikki edut

Volyymidiffuusori ja 14 mm muotoilusuutin

ThermoProtect kuivaa hiuksesi nopeasti alhaisessa lämpötilassa

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Ionic Care

  • Diffuusori

ThermoProtect-lämpötila-asetus

ThermoProtect-lämpötila-asetus

ThermoProtect tuottaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.

Ammattilaistasoinen 2200 W - täydellinen tulos.

Ammattilaistasoinen 2200 W - täydellinen tulos.

Tämä 2200 W:n Professional-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Kuusi joustavaa nopeutta ja lämpötila-asetusta täydelliseen hallintaan

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä helposti halutun tyylin mukaan. Kuudella asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

197

Arviot

95%

suosittelee tätä tuotetta

04/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Very sturdy!

I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Date of Use 2014-08-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Date of Use 2014-08-01

19/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent hairdryer

This hairdryer it's amazing, no damage hair and easy to use.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer

17/04/2022

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet

Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.