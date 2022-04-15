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Suoristin
Tuotanto lopetettu
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HP8300/00
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Käyttöopas
Kaikki (4)
Onko Philips-hiustenmuotoilija asbestiton?
Vahingoittaako suoristaminen hiuksia?
Voiko Philipsin suoristimella/kihartimella muotoilla märkiä hiuksia?
Miten voin puhdistaa Philips-hiustenmuotoilijan?
Philips-suoristin ei tee hiuksia suoriksi
Philips-hiustenmuotoilija käryää käytön aikana