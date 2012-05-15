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Tuotanto lopetettu

Suoristin

HP8342

4.5

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kunnioita hiuksiasi päivin ja öin

Philips tarjoaa ainutlaatuisen Care Touch® -sarjan, jolla säilytät suoran tyylisi pidempään, mutta vaurioitat hiuksiasi vähemmän.

Näytä kaikki edut

SalonStraight Respect

Kunnioita hiuksiasi päivin ja öin

  • SalonStraight

  • Respect

Automaattiasetuksella terveellisempää muotoilua hellävaraisemmassa lämpötilassa

Automaattiasetuksella terveellisempää muotoilua hellävaraisemmassa lämpötilassa

Automaattiasetuksella terveellistä muotoilua. Pitkään kestävä tyyli hiuksia vahingoittamatta

Keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Keramiikka on luonnostaan mikroskooppisen sileää ja kestävää, ja siksi se on yksi parhaista suoristuslevyjen materiaaleista. Levyt liukuvat helposti hiusten läpi ja tekevät niistä kiiltävät.

Ionikäsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset

Ionikäsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset

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Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

15/05/2012

España

España

es un producto suave con el pelo

deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8342 Plancha para el pelo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8342 Plancha para el pelo

03/12/2011

Nederland

Nederland

super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8342 Straightener

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8342 Straightener

11/12/2013

España

España

practicas

son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8342 Plancha para el pelo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8342 Plancha para el pelo

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