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Tuotanto lopetettu
Kunnioita hiuksiasi päivin ja öin
Philips tarjoaa ainutlaatuisen Care Touch® -sarjan, jolla säilytät suoran tyylisi pidempään, mutta vaurioitat hiuksiasi vähemmän.
SalonStraight
Respect
Automaattiasetuksella terveellistä muotoilua. Pitkään kestävä tyyli hiuksia vahingoittamatta
Keramiikka on luonnostaan mikroskooppisen sileää ja kestävää, ja siksi se on yksi parhaista suoristuslevyjen materiaaleista. Levyt liukuvat helposti hiusten läpi ja tekevät niistä kiiltävät.
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4.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8342 Plancha para el pelo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8342 Plancha para el pelo
alina
03/12/2011
Nederland
super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8342 Straightener
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8342 Straightener
maribel
11/12/2013
España
practicas
son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8342 Plancha para el pelo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8342 Plancha para el pelo