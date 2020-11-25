2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Care Edition
Ionisoiva
230 °C
Keraaminen keratiinipinnoite
Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite suojaa hiuksiasi
Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.
4.7
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Edut
El precio
Haitat
Nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8348/00 KeraShine Haarglätter
bobbocri
24/10/2015
Italia
Vahvistettu ostaja
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine