TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus
  • Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus
  • Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus
  • Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus
  • Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus
  • Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus
  • Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus
  • Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus

Tuotanto lopetettu

KeraShine-suoristin

HP8348/00

4.7
| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus
Uudessa Philips KeraShine Ionic -suoristimessa on keratiinia sisältävät keraamiset levyt, jotka suoristavat hiukset tehokkaasti ja hellävaraisesti.
Näytä kaikki edut

Keratiinia sisältävät keraamiset levyt

Hellävarainen, silkinpehmeä suoristus

  • Care Edition

  • Ionisoiva

  • 230 °C

  • Keraaminen keratiinipinnoite

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite suojaa hiuksiasi

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

230 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

230 °C:n ammattimaisella lämmöllä saat täydellisen tuloksen

Korkeassa lämpötilassa voit muuttaa hiustesi muotoa ja tyylisi on täydellinen.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Edut

El precio

Haitat

Nada

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8348/00 KeraShine Haarglätter

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8348/00 KeraShine Haarglätter

24/10/2015

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.