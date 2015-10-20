Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.