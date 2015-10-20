2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Care Edition
25 mm:n kiharrinosa
130–200 °C:n lämpötila
Keraaminen keratiinipinnoite
Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite suojaa hiuksiasi
Kiharrinosan halkaisija on 25 mm, minkä ansiosta saat vaivattomasti trendikkäät kiharat, jotka näyttävät luonnollisilta ja ilmavilta.
Säätöpyörässä on 8 lämpötila-asetusta (130–200°C), minkä ansiosta voit valita omalle hiustyypillesi sopivan lämpötilan
4.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
paoloefs
20/10/2015
Italia
Vahvistettu ostaja
OTTIMO PRODOTTO
Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Aizarg
17/05/2020
Italia
Consigliato se avete i capelli lunghi
Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.
Edut
Rispetto per i capelli, effetto naturale.
Haitat
Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
ilafal79
23/09/2015
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine