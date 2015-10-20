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  • Luonnolliset kiharat hellävaraisesti
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Tuotanto lopetettu

KeraShine-kiharrin

HP8607/00

4.3
| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Luonnolliset kiharat hellävaraisesti
Haluatko helppohoitoiset ja luonnollisen näköiset kiharat vahingoittamatta hiuksiasi tai tekemättä niitä kuiviksi? KeraShine-kihartimella saat luonnolliset kiharat. Siinä on 25 mm:n kiharrinosa, jossa on suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite ja säädettävä lämpötila.
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Keratiinia sisältävät keraamiset levyt

Luonnolliset kiharat hellävaraisesti

  • Care Edition

  • 25 mm:n kiharrinosa

  • 130–200 °C:n lämpötila

  • Keraaminen keratiinipinnoite

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite suojaa hiuksiasi

25 mm:n kiharrinosalla luonnolliset kiharat

25 mm:n kiharrinosalla luonnolliset kiharat

Kiharrinosan halkaisija on 25 mm, minkä ansiosta saat vaivattomasti trendikkäät kiharat, jotka näyttävät luonnollisilta ja ilmavilta.

Säätöpyörä ja 8 lämpötila-asetusta

Säätöpyörässä on 8 lämpötila-asetusta (130–200°C), minkä ansiosta voit valita omalle hiustyypillesi sopivan lämpötilan

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Arviot

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4.3

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

20/10/2015

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

OTTIMO PRODOTTO

Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

17/05/2020

Italia

Italia

Consigliato se avete i capelli lunghi

Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.

Edut

Rispetto per i capelli, effetto naturale.

Haitat

Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti

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Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

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Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

23/09/2015

Italia

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OTTIMO PRODOTTO

Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

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