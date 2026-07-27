Lisää tuuheutta ja pehmeitä laineita hellävaraisesti

Philips KeraShine Ionic -hiustenmuotoilijalla saat hiuksiisi pehmeitä laineita helposti ja hellävaraisesti. Kuumennettava 45 mm:n muotoiluosa on pinnoitettu keratiinilla ja takaa kestävän lopputuloksen. Sisäänvedettävien harjasten ansiosta muotoilijan käyttö on helppoa ja turvallista.