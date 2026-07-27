2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HP8632/00
Care Edition
Ionic
45 mm:n kiharrinosa
Keraaminen keratiinipinnoite
Ainutlaatuisilla sisäänvedettävillä harjaksilla muotoilet hiukset helposti ja turvallisesti. Kun olet kiertänyt hiukset harjan ympärille voit vetää harjakset sisään kääntämällä viileää kärkeä. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansioista hiukset vapautuvat turvallisesti ja kiharan muoto säilyy täydellisenä.
Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset
Valitse muotoiluun 160 tai 190 asteen lämpötila-asetus, ja varmista pitkäkestoinen lopputulos hiuksia vahingoittamatta.
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