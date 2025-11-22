2 vuoden takuu
Liity nyt
Saavuta ennakkopääsy Black Friday -aleemme
11
d
Päivät
15
h
Tunnit
51
m
Minuutit
41
s
Sekunnit
HP8657/00
Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
Philips Air Styler Advanced -muotoilulaitteella luot hiustyylejä helposti päivittäin. Lämmin ilma leviää harjasta tasaisesti kaikkialle hiuksiisi samalla, kun ionikäsittely tekee niistä kiiltävät.
5 muotoiluosaa
Tasainen lämmön jakautuminen
4 kertaa enemmän ioneja*
ThermoProtect-lämpötila
Even Heat Distribution -tekniikka suojaa hiuksia tehokkaasti ylikuumentumiselta ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.
Muotoilulaitteen ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Air Styler -muotoilulaitteessa on 5 lisäosaa, joiden avulla voit luoda erilaisia tyylejä. Saat luonnollisen suorat hiukset, selkeät laineet tai lisää kuohkeutta hiusten tyveen.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
3.7
5:stä
144
Arviot
Carmen17
22/11/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Käyttöpäivä 2024-10-22
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Käyttöpäivä 2024-10-22
Susanne59
29/07/2025
Österreich
praktischer Frisierstab
Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand
Edut
viele praktische Funktionen
Haitat
nicht der leiseste
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Käyttöpäivä 2024-06-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Käyttöpäivä 2024-06-29
Baby85
25/07/2024
Italia
Vahvistettu ostaja
Ottimo prodotto
Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili
Edut
Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero
Haitat
Non toglie del tutto l' effetto crespo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Käyttöpäivä 2023-06-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Käyttöpäivä 2023-06-25
verrattuna HP8656-malliin
Leveällä harjalla