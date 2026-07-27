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teräyksiköt
Tuotanto lopetettu
HQ2/11
Lift & Cut
3 teräyksikköä
Terätekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
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