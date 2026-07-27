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Tuotanto lopetettu

teräyksiköt

HQ2/11

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Maksimoi Philips-parranajokoneen suorituskyky vaihtamalla ajopäät joka toinen vuosi
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Sharp & Close

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  • Lift & Cut

  • 3 teräyksikköä

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Terätekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

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