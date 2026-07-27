Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Lisätarvikkeet ja vaihtokappaleet
Kaikki sarjat
teräyksiköt
Tuotanto lopetettu
HQ4
CloseCut
3 teräyksikköä
Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin
ShaversPuhdistusharja
Arviot
Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen
Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista. Mitä tämä tarkoittaa?