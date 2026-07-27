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Tuotanto lopetettu

teräyksiköt

HQ4

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Joka vuosi terät kulkevat Mount Everestin huipulle vievän matkan... 49 kertaa! Sellaisen ajomatkan jälkeen parhaatkaan materiaalit eivät ole terävimmillään. Pidä parranajokoneesi huippukunnossa - vaihda ajopäät 2 vuoden välein.
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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

Aja tarkasti

  • CloseCut

  • 3 teräyksikköä

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.

Microgroove tarkkaan parranajoon

Microgroove tarkkaan parranajoon

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