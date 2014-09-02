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Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähkökäyttöinen parranajokone

HQ6645/16

1.5
| (2) Arviot
Tarkka ajotulos
Philips HQ6645 -parranajokoneella parranajo on erittäin tarkkaa ja miellyttävää. Reflex Action -järjestelmässä käytetään Super Lift & Cut -kaksivaihetekniikkaa, joka takaa tarkan ajotuloksen ja miellyttävän ajotuntuman.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Tarkka ajotulos

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.

Reflex Action -järjestelmä

Reflex Action -järjestelmä

Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta joustavaa ja miellyttävää.

Erillisesti joustavat teräyksiköt

Erillisesti joustavat teräyksiköt

Nyt saat Philips-parranajokoneen tarkasti leikkaavat terät entistä lähemmäs ihoa, joten ajotulos on erittäin tarkka.

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Arviot

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1.5

5:stä

2

Arviot

5
4
3

02/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

i have found this shaver to be very disappointing

I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

03/02/2025

Italia

Italia

dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!

Edut

leggero

Haitat

non taglia

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 