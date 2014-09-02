2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HQ6645/16
Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta joustavaa ja miellyttävää.
Nyt saat Philips-parranajokoneen tarkasti leikkaavat terät entistä lähemmäs ihoa, joten ajotulos on erittäin tarkka.
1.5
5:stä
2
Arviot
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Edut
leggero
Haitat
non taglia
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.