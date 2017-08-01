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Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähkökäyttöinen parranajokone

HQ6695/16

4
| (13) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka ajotulos
Philips HQ6695 -parranajokoneella parranajo on erittäin tarkkaa ja miellyttävää. Reflex Action -järjestelmässä käytetään Super Lift & Cut -kaksivaihetekniikkaa, joka takaa tarkan ajotuloksen ja miellyttävän ajotuntuman.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Tarkka ajotulos

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Super Lift & Cut -kaksoisterätekniikka

Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.

Reflex Action -järjestelmä

Reflex Action -järjestelmä

Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta joustavaa ja miellyttävää.

Erillisesti joustavat teräyksiköt

Erillisesti joustavat teräyksiköt

Nyt saat Philips-parranajokoneen tarkasti leikkaavat terät entistä lähemmäs ihoa, joten ajotulos on erittäin tarkka.

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Arviot

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4.0

5:stä

13

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

3

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

12/07/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Rasierer

Ich nutze den Rasierer bereits seit Jahren und er hat mich nie im stich gelassen. Er liegt echt sehr gut in der Hand und macht seine Arbeit schnell und gründlich. Die klingen sind langlebig, sollten aber schon jährlich getauscht werden, wenn man oft und viel rasiert. Leider sind die klingen etwas teuer, aber solange er läuft, warum nicht.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 