2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Philips-parranajokoneen kaksoisterätekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta joustavaa ja miellyttävää.
Nyt saat Philips-parranajokoneen tarkasti leikkaavat terät entistä lähemmäs ihoa, joten ajotulos on erittäin tarkka.
4.0
5:stä
13
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
IgBa
12/07/2016
Deutschland
Sehr guter Rasierer
Ich nutze den Rasierer bereits seit Jahren und er hat mich nie im stich gelassen. Er liegt echt sehr gut in der Hand und macht seine Arbeit schnell und gründlich. Die klingen sind langlebig, sollten aber schon jährlich getauscht werden, wenn man oft und viel rasiert. Leider sind die klingen etwas teuer, aber solange er läuft, warum nicht.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrorasierer
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.