Yo usaba la tradicional afeitadora, hasta que me anime por una eléctrica, la diferencia se nota desde el primer momento. Con una manual uno se arriesga a sufrir cortes, en cambio con una eléctrica esto no ocurre. Hablemos del peso, en las manos casi ni se siente y bueno con un simple deslice, ya nos afeitamos. Basta con usarla una vez y no la dejara nunca.