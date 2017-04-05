2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CloseCut-terät, Flex & Float
Ainoastaan johdollinen käyttö
Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
Maksimoi suorituskyky vaihtamalla Philips-parranajokoneen terät kahden vuoden välein HQ55-terään.
Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja
4.4
5:stä
60
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Gazza97
05/04/2017
United Kingdom
Excellent shaver
Purchased many years ago for a xmas present off my wife as she decided I needed a new electric shaver as my old Philips electric shaver was about 20 years + old even though it was still working perfectly and still is !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
crues
30/08/2012
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
great
very good so far only have had for short time but have used similar one in past
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Epitax
30/08/2012
United Kingdom
great
very good so far only have had for short time but have used similar one in past
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.