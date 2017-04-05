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Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähköparranajokone

HQ6900/16

4.4
| (60) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta
Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta
Parranajo on erittäin tarkkaa ja miellyttävää. Tämän Philips-partakoneen Reflex Action -järjestelmässä käytetään Super Lift & Cut -kaksivaihetekniikkaa, joka takaa tarkan ajotuloksen ja miellyttävän ajotuntuman.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

CloseCut-terät

Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta

  • CloseCut-terät, Flex & Float

  • Ainoastaan johdollinen käyttö

Super Lift & Cut -tekniikka

Super Lift & Cut -tekniikka

Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

Vaihtoterät

Maksimoi suorituskyky vaihtamalla Philips-parranajokoneen terät kahden vuoden välein HQ55-terään.

Reflex Action -järjestelmä

Reflex Action -järjestelmä

Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

60

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

05/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver

Purchased many years ago for a xmas present off my wife as she decided I needed a new electric shaver as my old Philips electric shaver was about 20 years + old even though it was still working perfectly and still is !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

30/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

great

very good so far only have had for short time but have used similar one in past

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

30/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

great

very good so far only have had for short time but have used similar one in past

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 