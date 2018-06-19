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  • Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta
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Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähköparranajokone

HQ6927/16

4.1
| (1249) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta
Ajaa tarkasti myös kaulan alueelta
Tarkka ja miellyttävä parranajo edullisesti. Flex & Float -järjestelmässä käytetään CloseCut-teriä, jotka takaavat tarkan ajotuloksen ja miellyttävän ajotuntuman.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

CloseCut-terät

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  • CloseCut-terät, Flex & Float

  • 8 tunnin latauksella 35 min käyttöaikaa

Kestävät ja itseteroittuvat CloseCut-terät takaavat tarkan ajotuloksen

Kestävät ja itseteroittuvat CloseCut-terät takaavat tarkan ajotuloksen

Erikoissuunnitellut CloseCut-terät takaavat tarkat tulokset joka kerta. Kestävät ja itseteroittuvat terät eivät kulu, joten saat parhaan lopputuloksen nopeasti.

Flex & Float myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

Flex & Float myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää.

Yli 35 minuuttia käyttöaikaa 8 tunnin latauksella

Saat 8 tunnin latauksella yli 35 minuuttia käyttöaikaa, joka riittää noin 14 ajokertaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

1249

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

19/06/2018

Suomi

Suomi

Toimii kuin junan vessa.

Partaone on juuri sellainen kuin odotinkin, toimii niinkuin Philips, hienosti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3510/06 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3510/06 Sähköparranajokone

10/08/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Perinteinen normaalit toiminnot omaava tuote

Etsin pitkään uutta partakonetta jossa oli vielä rajaaja mukana. Löysin tämän mallin jonka mukana tuli myös hygieniatrimmeri. Partakone hiljainen ja tosi tehokas. Hygieniatrimmeri ei ihan vastannut odotuksiani kun se ei tehoa paksumpiin nenäkarvoihin. Jos etsii uutta partakonetta niin tarkkana että koneessa on mukana perinteinen rajaaja jos sitä tarvitsee.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6996/80 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6996/80 Sähköparranajokone

10/08/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd med utmärkt resultat samt lätt att rengöra.

Lättanvänd med utmärkt resultat samt även lätt att rengöra i och med att den bara är att skölja ren under vattenkranen. Dessutom lätt att ladda.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 