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Tuotanto lopetettu

6000 seriesSähkökäyttöinen parranajokone

HQ6940/33

4.1
| (55) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Tarkkaa ja helppoa
Parranajo on erittäin tarkkaa ja miellyttävää. Reflex Action -järjestelmässä käytetään Super Lift & Cut -kaksivaihetekniikkaa, joka takaa tarkan ajotuloksen ja miellyttävän ajotuntuman.
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Tarkkaa ja helppoa

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Super Lift & Cut -tekniikka

Super Lift & Cut -tekniikka

Kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

Vaihtoterät

Maksimoi suorituskyky vaihtamalla Philips-parranajokoneen terät kahden vuoden välein HQ55-terään.

Reflex Action -järjestelmä

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4.1

5:stä

55

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Superb shaver

This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

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Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This product is so easy to use & very mobile.

I haven't used an electric shaver for several years but razor has been fantastic & I take it everywhere with me.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

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Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

28/09/2021

Deutschland

Deutschland

Ein Standardrasierer wie er sein soll

Ich suchte einen Rasierer, der ohne Akku gebaut wurde. Akkus sind nicht austauschbar und verkürzen unnötig die Lebensdauer des Gerätes. Dies Gerät läuft zwar nur mit Netzanschluss, was aber bei der heimischen Nutzung überhaupt nicht von Nachteil ist. Eine Rasierersteckdose findet sich doch in fast jedem Bad. So kann ich mich ohne auf den Ladezustand des Akkus zu achten rasieren solange und so oft ich will. Und das ganz auch sehr hautschonend und gründlich. Ich würde sagen ich habe einen normalen Bartwuchs, damit kommt das Gerät gut zurecht. Auch mal ein Dreitagebart vom Wochenende ist schnell abrasiert ohne Hautreizungen. Gut ist auch der Langhaarschneider den ich zum in Form bringen meine Bartes nutze, auch schnell und präzise.

Edut

Immer einsatzbereit, gute Rasierleistung

Haitat

keine

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Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer

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Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrischer Trockenrasierer

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