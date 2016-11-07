Hej, Vi uppskattar att du har tagit dig tid att granska din Philips-produkt. Det är bra att veta att du som kund är nöjd med ditt köp Om du någonsin behöver hjälp är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på nummer: 08-5792 9067 Vi finns också på Facebook och Twitter om ni behöver hjälp. Ha en bra dag.