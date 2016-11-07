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Tuotanto lopetettu

6000 seriesSähkökäyttöinen parranajokone

HQ6990/16

4
| (225) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Tarkkaa ja helppoa
Parranajo on erittäin tarkkaa ja miellyttävää. Reflex Action -järjestelmässä käytetään Super Lift & Cut -kaksivaihetekniikkaa, joka takaa tarkan ajotuloksen ja miellyttävän ajotuntuman.
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Tarkkaa ja helppoa

  • Pikalataus

Lift & Cut -terät nostavat partakarvat ja leikkaavat ne tarkasti

Lift & Cut -kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi

Flex & Float myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

Flex & Float myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.

Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää.

Yli 35 minuuttia käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

Yli 35 minuuttia käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

Saat 1 tunnin latauksella yli 35 minuuttia käyttöaikaa, joka riittää noin 14 ajokertaan. Kolmen minuutin latauksella saat akkuun riittävästi virtaa yhtä ajokertaa varten.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-612375

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

225

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

07/11/2016

Sverige

Sverige

bra' torrrakmaskin

Svänger bra på benen. Hänger med en bra stund över en natts laddning. Rullarna spjäker sig inte. Huvudet sitter på bra och fast.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

17/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

cannot fault it

this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

28/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

A close shave

I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

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