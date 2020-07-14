2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja
Terien kaksivaihetekniikka: ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen leikkaa sen tarkasti ja miellyttävästi.
3.8
5:stä
17
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Tony-----58
14/07/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Just what I needed
Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used
Edut
Good value,
Haitat
Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Puckerpete
09/07/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
The product is superb
Close shave without the burn easy to clean and battery last ages
Edut
Close smooth shave
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Mick of QPR
26/03/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Very close shave very happy with it
Very happy with razor would be happy recommend it clean shave
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.