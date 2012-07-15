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Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähkökäyttöinen parranajokone

HQ7140/17

4
| (21) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Miellyttävän tarkkaa
Parranajokoneessa on ainutlaatuinen Precision Cutting -järjestelmä. Huippuohuet ajopäät, joiden teräsäleikköjen kohdalla leikkaantuvat pitkät partakarvat ja teräaukkojen kohdalla lyhyt parransänki. Koneen voi pestä.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Ajaa lyhyimmätkin karvat

Miellyttävän tarkkaa

Super Lift & Cut -tekniikka

Super Lift & Cut -tekniikka

Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

Vesipestävä parranajokone

Vesipestävän Philips-parranajokoneen voi huoletta huuhdella hanan alla.

Reflex Action -järjestelmä

Reflex Action -järjestelmä

Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja

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Arviot

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4.0

5:stä

21

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

15/07/2012

France

France

excellent produit

ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

09/10/2011

Nederland

Nederland

Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving

volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 