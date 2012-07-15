2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
Vesipestävän Philips-parranajokoneen voi huoletta huuhdella hanan alla.
Seuraa automaattisesti kasvojen muotoja
4.0
5:stä
21
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
jumbo
15/07/2012
France
excellent produit
ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.