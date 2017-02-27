2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kolmella kehällä leikkaavissa ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa. Tarkka lopputulos nopeasti. *verrattuna tavanomaisiin pyöriväteräisiin ajopäihin.
Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.
Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
4.5
5:stä
11
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
10PeLe10
27/02/2017
Suomi
Erinomainen käyttömukavuus
Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.
Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
oooo
06/08/2017
Deutschland
Ein sehr gutes Gerät
Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
Iekiekiekie
08/07/2015
Nederland
Vahvistettu ostaja
Geweldig fijn apparaat!
Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.