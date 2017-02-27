TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tarkka lopputulos nopeasti
  • Tarkka lopputulos nopeasti
  • Tarkka lopputulos nopeasti
  • Tarkka lopputulos nopeasti
  • Tarkka lopputulos nopeasti
  • Tarkka lopputulos nopeasti
  • Tarkka lopputulos nopeasti
  • Tarkka lopputulos nopeasti
  • Tarkka lopputulos nopeasti
  • Tarkka lopputulos nopeasti

Tuotanto lopetettu

Speed-XLSähkökäyttöinen parranajokone

HQ8140

4.5
| (11) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka lopputulos nopeasti
Speed-XL-teräyksiköissä on 50 % enemmän ajopintaa*. Tarkka lopputulos nopeasti. *Verrattuna tavanomaisiin pyöriväteräisiin ajopäihin.
Näytä kaikki edut
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

50 % enemmän ajopintaa

Tarkka lopputulos nopeasti

Speed-XL-partaterät nopeaan ja tarkkaan ajoon

Speed-XL-partaterät nopeaan ja tarkkaan ajoon

Kolmella kehällä leikkaavissa ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa. Tarkka lopputulos nopeasti. *verrattuna tavanomaisiin pyöriväteräisiin ajopäihin.

Precision Cutting -järjestelmä

Precision Cutting -järjestelmä

Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Super Lift & Cut -tekniikka

Super Lift & Cut -tekniikka

Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

11

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

27/02/2017

Suomi

Suomi

Erinomainen käyttömukavuus

Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.

Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Ein sehr gutes Gerät

Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

08/07/2015

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Geweldig fijn apparaat!

Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 