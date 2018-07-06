2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HQ8200/17
Pitää 3 ajopäätä jatkuvasti läheisessä kosketuksessa ihoon. Tehokas lopputulos nopeasti.
Teräyksikön sisäisen antibakteerisen pinnoitteen ansiosta parranajokoneen voi huuhdella hetkessä puhtaaksi.
Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.
3.7
5:stä
74
Arviot
Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Gilio
21/07/2013
Nederland
scheert prima.
ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.