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Tuotanto lopetettu

Shaver series 3000Sähkökäyttöinen parranajokone

HQ8200/17

3.7
| (74) Arviot
Nopea. Tarkka. Tehokas.
Tämän Philips-parranajokoneen kolmella kehällä leikkaavissa Speed-XL-ajopäissä on 50 % enemmän ajopintaa
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Nopea. Tarkka. Tehokas.

Kasvojen muotoja myötäilevä SmartTouch-järjestelmä: nopeaan ja tehokkaaseen ajoon

Kasvojen muotoja myötäilevä SmartTouch-järjestelmä: nopeaan ja tehokkaaseen ajoon

Pitää 3 ajopäätä jatkuvasti läheisessä kosketuksessa ihoon. Tehokas lopputulos nopeasti.

Nopea huuhtelu, sisällä antibakteerinen pinnoite

Nopea huuhtelu, sisällä antibakteerinen pinnoite

Teräyksikön sisäisen antibakteerisen pinnoitteen ansiosta parranajokoneen voi huuhdella hetkessä puhtaaksi.

Precision Cutting -järjestelmä

Precision Cutting -järjestelmä

Sähköparranajokoneessa on erittäin ohuet terät, joiden teräsäleiköt leikkaavat pitkät partakarvat ja teräaukot lyhyen sängen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

74

Arviot

06/07/2018

Italia

Italia

podotto eccellente

durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

11/10/2015

Italia

Italia

Eccellente

dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

21/07/2013

Nederland

Nederland

scheert prima.

ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 