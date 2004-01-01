Hakuehdot

      • Teholeikkuri
      • ChopDrop-teknologia
      • 2 toimintoa: viipaleet ja hienonnus
      • Automaattinen nopeuden valinta
      ChopDrop-teknologia

      ChopDrop-teknologia

      Philipsin ChopDrop-teknologia kehitettiin erityisesti helpottamaan sipulin viipaloimista. Nyt voit leikata sipulia yhtä nopeasti ja helposti kuin keittiömestari. Erikoismuotoiltu osa pitää sipulin osan sisällä kolmen terävän terän viipaloidessa. Kun viipaleet ovat sopivan kokoisia, ne putoavat kulhoon. Saat aina tasaisia ja kuivia viipaleita. Osa sopii täydellisesti sipulin viipaloimiseen mutta myös vihannesten, hedelmien, juuston, pähkinöiden ja monen muun pilkkomiseen.

      Tehokas 500 watin moottori

      Tehokas 500 watin moottori

      Philipsin OnionChef-teholeikkurin tehokkaan 500 watin moottorin ansiosta viipaloit kovatkin ainekset helposti ja nopeasti.

      Paksuja viipaleita ChopDrop-osalla

      Paksuja viipaleita ChopDrop-osalla

      Philipsin OnionChef-teholeikkurin ChopDrop-teknologiassa viipaloimisnopeus on asetettu juuri sopivaksi, jotta saat sipulista ja muista varovasti leikattavista ruoka-aineista, kuten kesäkurpitsasta, keitetyistä kananmunista, paprikasta ja mozzarellasta kuivia ja tasaisia viipaleita. Teholeikkurilla viipaloit helposti myös kovat ainekset, kuten pähkinät ja porkkanat. Se sopii erinomaisesti suosikkiruokiesi valmistukseen ja pyöräytät sillä nopeasti myös alkupalat, salsakastikkeet, tzatzikit, tavalliset kastikkeet, risotot ja paljon muuta.

      Hienoa silppua HS-terällä

      Hienoa silppua HS-terällä

      Philipsin OnionChef teholeikkurin huippunopealla lisäterällä silppuat kätevästi monenlaisia aineksia, kuten lihaa, pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä, yrttejä, parmesaania, suklaata ja paljon muuta. Leikkurilla jauhat myös vaivattomasti lihan tartarpihvejä, lihapullia, jauhelihakastikkeita ja tacoja varten. Kotitekoinen pesto, hummus ja jopa energiapatukat valmistuvat leikiten. Pyöräytät myös helposti salaatinkastikkeet lempisalaateillesi.

      Automaattinen nopeuden valinta

      Automaattinen nopeuden valinta

      Philipsin OnionChef teholeikkurissa on 2 eri toimintanopeutta sekä automaattinen nopeuden valinta. Eri toiminnot vaativat eri toimintanopeuden, jotta leikkuutulos on paras mahdollinen. Paksuja viipaleita valmistava ChopDrop-teknologia vaatii hidasta nopeutta ja hieno silppuaminen puolestaan suurta nopeutta sekä erillisen huippunopea terän. Leikkuri tunnistaa ruoka-aineelle sopivan leikkuunopeuden ja säätää sen automaattisesti. Saat aina parhaan mahdollisen leikkuutuloksen.

      Käynnistyy laitetta painamalla

      Käynnistyy laitetta painamalla

      Philips OnionChef käynnistyy helposti painamalla laitteen yläosaa alaspäin kulhoa kohti. Ei turhia painikkeita, asetuksia tai kytkimiä. Leikkaa kuin keittiömestari vain yhdellä kosketuksella.

      Suuri 1,1 l:n kulho

      Suuri 1,1 l:n kulho

      Philipsin OnionChef teholeikkurissa on suuri 1,1 litran kulho, joten saat hienonnettua aina juuri sopivan määrän aineksia.

      Konepesun kestävä

      Konepesun kestävä

      Philipsin OnionChef teholeikkuri on helppo puhdistaa. Huuhtele vain kaikki osat vedellä ja pese ne astianpesukoneessa.

      Terävät terät ruostumatonta terästä

      Philipsin OnionChef-teholeikkurissa on erittäin terävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät. Kolme erittäin ohutta ChopDrop-tekniikkaa hyödyntävää terää leikkaa pehmeätkin ruoka-aineet kuiviksi ja tasaisiksi viipaleiksi muussaamatta. Erikseen toimitettava huippunopea terä puolestaan murskaa kovimmatkin ainekset.

      Toimii yhdellä liikkeellä

      Philipsin OnionChef teholeikkurin ChopDrop-säiliö on niin suuri, että voit asettaa sinne kokonaisen sipulin puolitettuna. Kuori vain sipuli ja puolita se veitselläsi ennen kuin asetat sen säiliöön, niin OnionChef hoitaa loput. Viipaloi sipuli ilman kyyneleitä!

      Tekniset tiedot

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      • Lisätarvikkeet

        Mukana
        • Karkea silppuriosa
        • Hieno silppuriosa

      • Tekniset tiedot

        Virta
        500  W
        Kannun tilavuus
        1,1  l

      • Yleiset tiedot

        Tuotteen ominaisuudet
        Konepesun kestävä

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri(t)
        Valkoinen
        Terän materiaali
        Ruostumaton teräs

      • Huolto

        2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
        Kyllä

      • Ympäristö

        Pakkaus
        >90 % uusiomateriaalia
        Käyttöopas
        100 % uusiopaperia

