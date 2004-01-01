Paksuja viipaleita ChopDrop-osalla

Philipsin OnionChef-teholeikkurin ChopDrop-teknologiassa viipaloimisnopeus on asetettu juuri sopivaksi, jotta saat sipulista ja muista varovasti leikattavista ruoka-aineista, kuten kesäkurpitsasta, keitetyistä kananmunista, paprikasta ja mozzarellasta kuivia ja tasaisia viipaleita. Teholeikkurilla viipaloit helposti myös kovat ainekset, kuten pähkinät ja porkkanat. Se sopii erinomaisesti suosikkiruokiesi valmistukseen ja pyöräytät sillä nopeasti myös alkupalat, salsakastikkeet, tzatzikit, tavalliset kastikkeet, risotot ja paljon muuta.