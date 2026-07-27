TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
  • Raikas smoothie milloin ja missä tahansa

OpalTehosekoittimet

HR2672/00

Raikas smoothie milloin ja missä tahansa
ProBlend-teknologiaa käyttävässä pienikokoisessa sekoittimessa on 350 W:n moottori, kaksi kestävää Blend & Go -sekoitusmukia ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut neljän tähden terät, jotka tuottavat silkinpehmeitä juomia mukaan otettavaksi. Hanki omasi ja tee joka päivästä smoothiepäivä!
Näytä kaikki edut

Sekoita ja ota mukaan

Raikas smoothie milloin ja missä tahansa

  • 350 W:n ProBlend-moottori

  • Kaksi kestävää ProBlend-sekoitusmukia

  • ProBlend-terät ruostumatonta terästä

  • Kaksi nopeusasetusta

  • Konepestävät osat

ProBlend-teknologia varmistaa silkinpehmeät juomat

ProBlend-teknologia varmistaa silkinpehmeät juomat

ProBlend-teknologia yhdistää pitkäikäisen 350 W:n moottorin, kestävät Blend & Go -sekoitusmukit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut neljän tähden terät, jotka tuottavat silkinpehmeitä juomia sekunneissa.

350 watin ProBlend-moottori takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn

350 watin ProBlend-moottori takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn

Sekoita suosikkismoothiesi kestävällä moottorilla, joka sopii päivittäiseen käyttöön.

ProBlend-sekoitusmukit takaavat optimaalisen kierron

ProBlend-sekoitusmukit takaavat optimaalisen kierron

Problend-sekoitusmukin kaksi uurretta ohjaavat aineksia teriä kohti, mikä takaa hienon sekoituksen.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.