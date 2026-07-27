Raikas smoothie milloin ja missä tahansa

ProBlend-teknologiaa käyttävässä pienikokoisessa sekoittimessa on 350 W:n moottori, kaksi kestävää Blend & Go -sekoitusmukia ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut neljän tähden terät, jotka tuottavat silkinpehmeitä juomia mukaan otettavaksi. Hanki omasi ja tee joka päivästä smoothiepäivä!