2 vuoden takuu
HR2672/00
350 W:n ProBlend-moottori
Kaksi kestävää ProBlend-sekoitusmukia
ProBlend-terät ruostumatonta terästä
Kaksi nopeusasetusta
Konepestävät osat
ProBlend-teknologia yhdistää pitkäikäisen 350 W:n moottorin, kestävät Blend & Go -sekoitusmukit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut neljän tähden terät, jotka tuottavat silkinpehmeitä juomia sekunneissa.
Sekoita suosikkismoothiesi kestävällä moottorilla, joka sopii päivittäiseen käyttöön.
Problend-sekoitusmukin kaksi uurretta ohjaavat aineksia teriä kohti, mikä takaa hienon sekoituksen.
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