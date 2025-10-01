Hakuehdot

    Tehokas vatkain muffineille ja kakuille.

      5000 Series Vatkain

      HR3739/00

      Yleisarvio / 5
      Arviot

      Tehokas vatkain muffineille ja kakuille.

      Philipsin vatkaimella voit valmistaa herkullisen kuohkeita kakkuja ja leipiä koko perheelle. Ilmavat, kartionmuotoiset vispilät lyhentävät vaivaamiseen tarvittavaa aikaa ja tekevät kakkutaikinasta tasaista. Tehokas 400 W:n moottori selviytyy helposti vaativimmastakin taikinasta.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Tehokas vatkain muffineille ja kakuille.

      Keittiön perustarvikkeesi.

      • 400 watin moottoriteho
      • 5 nopeutta ja turbotoiminto kaikille taikinoille
      • 25 % nopeampi perinteisiin vispilöihin verrattuna
      • Konepestävät osat
      400 watin moottori vaivaa raskaimmankin taikinan

      400 watin moottori vaivaa raskaimmankin taikinan

      Tehokas 400 watin moottori vaivaa raskaimmankin taikinan kevyesti.

      5 nopeutta ja turbotoiminto takaavat paremman suorituskyvyn

      5 nopeutta ja turbotoiminto takaavat paremman suorituskyvyn

      Sekoittamista on helppo hallita eri nopeuksien avulla, ja turbotila auttaa vaivaamaan raskaimmankin taikinan.

      Vispilät ja taikinakoukut

      Vispilät ja taikinakoukut

      Luo herkullisia leivonnaisia lisäosien avulla. Voit tehdä leipää kotona taikinakoukkuja käyttämällä ja valmistaa haluamasi kakkutaikinan kartionmuotoisilla vispilöillä.

      Kartionmuotoinen vispilä toimii 25 % nopeammin kuin perinteiset vispilät

      Kartionmuotoinen vispilä toimii 25 % nopeammin kuin perinteiset vispilät

      Ainutlaatuinen kartionmuotoinen vispilä sitoo taikinaan runsaasti ilmaa, joten kakkutaikinasta tulee kuohkeaa ja tasaista

      Helposti kiinnitettävä vispilä

      Helposti kiinnitettävä vispilä

      Vispilöissä on erilainen kuvio toisessa päässä, joten ne on helppo kiinnittää paikoilleen.

      Kätevä vispilöiden vapautuspainike

      Kätevä vispilöiden vapautuspainike

      Voit avata vispilöiden tai taikinakoukkujen lukituksen yhdellä napin painalluksella.

      Keittiön perustarvikkeet

      Keittiön perustarvikkeet

      Tutustu muihin keittiötarvikkeisiimme ja luo oma yhtenäinen sarjasi, joka tarjoaa pitkäkestoista suorituskykyä.

      2 vuoden takuu

      2 vuoden takuu

      Lisävarmuutena vatkaimella on 2 vuoden takuu.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Toissijainen materiaali
        Metalli
        Esiasetukset
        Ei
        Toiminnot
        Vatkaaminen, vaivaaminen
        Tuotetyyppi
        Sähkövatkain
        Käyttöliittymä
        Valintanuppi
        Johdon pituus
        1,2
        Johdon säilytys
        Kyllä
        Ajastin
        Ei
        Integroitu käynnistyskytkin
        Kyllä
        Säädettävä termostaatti
        Ei
        Virran merkkivalo
        Ei
        Konepestävät osat
        Ei
        Terien materiaali
        Ruostumaton teräs
        Kierrosta minuutissa (RPM)
        1 150
        Ei sisällä BPA:ta
        Kyllä
        Sykäystoiminto
        Ei
        Irrotettavat terät
        Kyllä
        Murskaa jäätä
        Ei
        Sekoittaa kuumia aineksia
        Ei
        Reseptivihko
        Ei
        Melutaso (vakio)
        Lc = 86 dB (A)
        Takuu
        2
        Sopii kuivaruoalle
        Ei
        Itsetyhjennystoiminto
        Ei

      • Tekniset tiedot

        Virta
        400 W
        Jännite
        230 V
        Taajuus
        50 Hz
        Määrä pakkauksessa
        1
        Akkukäyttöinen tuote
        Ei
        Energiatehokkuusluokitus
        Ei

      • Yhteensopivuus

        Mukana tulevat lisävarusteet 1
        Kaksoisvispilä
        Mukana tulevat lisävarusteet 2
        Taikinakoukku
        Liittyvät lisävarusteet 1
        DFU
        Liittyvät lisävarusteet 2
        Takuukortti

      • Suojatoiminto

        Turvallisuussertifiointi
        Kyllä

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        9 cm
        Tuotteen leveys
        19,4 cm
        Tuotteen korkeus
        31,9 cm
        Tuotteen paino
        1,139 kg
        Pakkauksen pituus
        11 cm
        Pakkauksen leveys
        21,2 cm
        Pakkauksen korkeus
        20,9 cm
        Pakkauksen paino
        1,46 kg

      • Kestävyys

        Kotelo
        100 % kierrätysmateriaalia
        Käyttöopas
        100 % uusiopaperia

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

