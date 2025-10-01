Tehokas vatkain muffineille ja kakuille.
Philipsin vatkaimella voit valmistaa herkullisen kuohkeita kakkuja ja leipiä koko perheelle. Ilmavat, kartionmuotoiset vispilät lyhentävät vaivaamiseen tarvittavaa aikaa ja tekevät kakkutaikinasta tasaista. Tehokas 400 W:n moottori selviytyy helposti vaativimmastakin taikinasta.
Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:
Tätä tuotetta
- {discount-value}
Tehokas vatkain muffineille ja kakuille. Keittiön perustarvikkeesi. 400 watin moottoriteho 5 nopeutta ja turbotoiminto kaikille taikinoille 25 % nopeampi perinteisiin vispilöihin verrattuna Konepestävät osat 400 watin moottori vaivaa raskaimmankin taikinan
Tehokas 400 watin moottori vaivaa raskaimmankin taikinan kevyesti.
5 nopeutta ja turbotoiminto takaavat paremman suorituskyvyn
Sekoittamista on helppo hallita eri nopeuksien avulla, ja turbotila auttaa vaivaamaan raskaimmankin taikinan.
Vispilät ja taikinakoukut
Luo herkullisia leivonnaisia lisäosien avulla. Voit tehdä leipää kotona taikinakoukkuja käyttämällä ja valmistaa haluamasi kakkutaikinan kartionmuotoisilla vispilöillä.
Kartionmuotoinen vispilä toimii 25 % nopeammin kuin perinteiset vispilät
Ainutlaatuinen kartionmuotoinen vispilä sitoo taikinaan runsaasti ilmaa, joten kakkutaikinasta tulee kuohkeaa ja tasaista
Helposti kiinnitettävä vispilä
Vispilöissä on erilainen kuvio toisessa päässä, joten ne on helppo kiinnittää paikoilleen.
Kätevä vispilöiden vapautuspainike
Voit avata vispilöiden tai taikinakoukkujen lukituksen yhdellä napin painalluksella.
Keittiön perustarvikkeet
Tutustu muihin keittiötarvikkeisiimme ja luo oma yhtenäinen sarjasi, joka tarjoaa pitkäkestoista suorituskykyä.
2 vuoden takuu
Lisävarmuutena vatkaimella on 2 vuoden takuu.
Näytä kaikki ominaisuudet Näytä vähemmän ominaisuuksia
Näytä kaikki tuotteen ominaisuudet Näytä vähemmän tuotteen ominaisuudet Tekniset tiedot
Yleiset tiedot
Pääasiallinen materiaali
Muovi Toissijainen materiaali
Metalli Esiasetukset
Ei Toiminnot
Vatkaaminen, vaivaaminen Tuotetyyppi
Sähkövatkain Käyttöliittymä
Valintanuppi Johdon pituus
1,2 Johdon säilytys
Kyllä Ajastin
Ei Integroitu käynnistyskytkin
Kyllä Säädettävä termostaatti
Ei Virran merkkivalo
Ei Konepestävät osat
Ei Terien materiaali
Ruostumaton teräs Kierrosta minuutissa (RPM)
1 150 Ei sisällä BPA:ta
Kyllä Sykäystoiminto
Ei Irrotettavat terät
Kyllä Murskaa jäätä
Ei Sekoittaa kuumia aineksia
Ei Reseptivihko
Ei Melutaso (vakio)
Lc = 86 dB (A) Takuu
2 Sopii kuivaruoalle
Ei Itsetyhjennystoiminto
Ei
Tekniset tiedot
Virta
400 W Jännite
230 V Taajuus
50 Hz Määrä pakkauksessa
1 Akkukäyttöinen tuote
Ei Energiatehokkuusluokitus
Ei
Yhteensopivuus
Mukana tulevat lisävarusteet 1
Kaksoisvispilä Mukana tulevat lisävarusteet 2
Taikinakoukku Liittyvät lisävarusteet 1
DFU Liittyvät lisävarusteet 2
Takuukortti
Suojatoiminto
Turvallisuussertifiointi
Kyllä
Paino ja mitat
Tuotteen pituus
9 cm Tuotteen leveys
19,4 cm Tuotteen korkeus
31,9 cm Tuotteen paino
1,139 kg Pakkauksen pituus
11 cm Pakkauksen leveys
21,2 cm Pakkauksen korkeus
20,9 cm Pakkauksen paino
1,46 kg
Kestävyys
Kotelo
100 % kierrätysmateriaalia Käyttöopas
100 % uusiopaperia
Alkuperämaa
Valmistusmaa:
Kiina
Katso kaikki tekniset tiedot Katso vähemmän teknisiä tietoja
Näytä kaikki Tekniset tiedot Näytä vähemmän Tekniset tiedot
Viimeksi katsotut tuotteet
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.