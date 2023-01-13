HR3770/00
Sekoita, käännä, mehusta.
Uusi Philips Flip&Juice™ -tehosekoitin innovatiivisella kannun muotoilulla, erittäin korkealla kierrosnopeudella ja integroidulla suodatinjärjestelmällä. Tällä tehosekoittimella luot sekä kirkkaita että hedelmälihallisia mehuja, silkinsileitä smoothieita sekä paksua pähkinävoita. Pidä perheesi kylläisenä mitä monipuolisimmilla koostumuksilla.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Tehosekoitin mehulingolla
Uusi Philips Flip&Juice™ -tehosekoitin on ensimmäinen tehosekoittimemme, joka sisältää mehulinkousyksikön. Kannun vallankumouksellisen muotoilun ja integroidun suodattimen ansiosta mehun koostumuksen voi säätää juuri perheesi mieltymyksiä vastaavaksi. Edistyksellisellä ja monikäyttöisellä tehosekoittimella voi loihtia niin silkinsileitä smoothieita kuin kirkkaita ja hedelmälihallisia mehuja. Koska laitteessa yhdistyvät tehosekoitin ja mehustin, säästää se myös tilaa keittiössä.
ProBlend Ultra -tekniikka yhdistää kolme ominaisuutta, jotka on räätälöity toimimaan yhdessä täydellisesti ja tarjoamaan monipuolisia makuja ja koostumuksia juuri mieltymystesi mukaan.
ProBlend Ultra -kannussa on ainutlaatuiset harjanteet, jotka ohjaavat ainekset takaisin kiertoon. Siten kaikki ainekset pysyvät terien alueella, taaten optimaalisen sekoituksen.
ProBlend Ultra -tekniikassa yhdistyy kolme ominaisuutta, jotka yhdessä varmistavat toiveidesi mukaiset monipuoliset maut ja koostumukset. 1 500 watin ProBlend Ultra -moottori ohjaa sekoitusvirtaa ja kierrättää ainekset tasaisesti kannussa.
Ainutlaatuisissa ProBlend Ultra -terissä yhdistyvät kovien ainesten murskaamiseen tarkoitetut sahalaitaiset terät sekä hienoksi silppuamiseen tarkoitetut terävät terät.
Lataa ja tutustu NutriU-sovellukseen, jossa on yli 200 ideaa suosikkijuomien, -aterioiden ja -välipalojen tekemiseen uudella tehosekoittimellasi. Terveellisen ruoanlaiton pitäisi olla yksinkertaista ja houkuttelevaa. Siksi NutriU-sovellus tarjoaa monenlaisia terveellisiä versioita suosikkiruoistasi aina terveellisistä suklaajälkiruoista ravintoainepitoisiin aterioihin, kuitenkaan niiden herkullisuudesta tinkimättä.
Pikavalintaohjelmat digitaalisessa näytössä on määritelty aika- ja nopeusasetuksilla, joten suosikkireseptisi ovat aina käden ulottuvilla. Laite sisältää seuraavat pikavalintaohjelmat; kirkas mehu, hedelmälihallinen mehu, smoothie, pähkinävoi, jälkiruoka, keitto, kastike sekä jäänmurskaus- ja puhdistustoiminnot.
Lisää laitteeseen pieni määrä vettä ja astianpesuainetta, käynnistä puhdistustoiminto ja nauti vaivattomasta puhdistuksesta vain kahdessa minuutissa. Puhdistustoiminto irrottaa pinttyneimmätkin jäämät, kuten kakkutaikinan ja pähkinävoin.
Kaikki irrotettavat osat ovat astianpesukoneen kestäviä. ProBlend Ultra -terä on suunniteltu estämään ruokahiukkasten juuttuminen terien alle, mikä helpottaa puhdistusta.
2 litran Tritan™-kannu, jonka työskentelytilavuus on 1,8 litraa, on tarpeeksi suuri koko perheen tarpeisiin. Tritan™-kannu on kestävä, sen pinta on hajuille tarttumaton, ja se on konepestävä. Kannu ei myöskään sisällä BPA:ta ja sitä on helppo käsitellä pyöreiden kahvojen ansiosta.
Mehulingon osat ovat irrotettavia, helposti huuhdeltavia ja konepesun kestäviä.
