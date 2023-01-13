      Flip&Juice™ Tehosekoitin mehulingolla

      HR3770/10

      Sekoita, käännä, mehusta.

      Uusi Philips Flip&Juice™ -tehosekoitin innovatiivisella kannun muotoilulla, erittäin korkealla kierrosnopeudella ja integroidulla suodatinjärjestelmällä. Tällä tehosekoittimella luot sekä kirkkaita että hedelmälihallisia mehuja, silkinsileitä smoothieita sekä paksua pähkinävoita. Pidä perheesi kylläisenä mitä monipuolisimmilla koostumuksilla.

      Flip&Juice™-tekniikalla saat mehusta joko kirkasta tai hedelmälihallista

      • Flip&Juice™-tekniikka
      • ProBlend Ultra -tekniikka
      • HomeID-sovellus
      • Pikavalintaohjelmat
      • Mukaan otettavat Tritan™-sekoitusmukit
      Uusi Philips Flip&Juice™ -tehosekoitin on ensimmäinen tehosekoittimemme, joka sisältää mehulinkousyksikön. Kannun vallankumouksellisen muotoilun ja integroidun suodattimen ansiosta mehun koostumuksen voi säätää juuri perheesi mieltymyksiä vastaavaksi. Edistyksellisellä ja monikäyttöisellä tehosekoittimella voi loihtia niin silkinsileitä smoothieita kuin kirkkaita ja hedelmälihallisia mehuja. Koska laitteessa yhdistyvät tehosekoitin ja mehustin, säästää se myös tilaa keittiössä.

      ProBlend Ultra -tekniikka yhdistää kolme ominaisuutta, jotka on räätälöity toimimaan yhdessä täydellisesti ja tarjoamaan monipuolisia makuja ja koostumuksia juuri mieltymystesi mukaan.

      ProBlend Ultra -kannussa on ainutlaatuiset harjanteet, jotka ohjaavat ainekset takaisin kiertoon. Siten kaikki ainekset pysyvät terien alueella, taaten optimaalisen sekoituksen.

      ProBlend Ultra -tekniikassa yhdistyy kolme ominaisuutta, jotka yhdessä varmistavat toiveidesi mukaiset monipuoliset maut ja koostumukset. 1 500 watin ProBlend Ultra -moottori ohjaa sekoitusvirtaa ja kierrättää ainekset tasaisesti kannussa.

      Ainutlaatuisissa ProBlend Ultra -terissä yhdistyvät kovien ainesten murskaamiseen tarkoitetut sahalaitaiset terät sekä hienoksi leikkaamiseen tarkoitetut terävät terät.

      Lataa ja tutustu NutriU-sovellukseen, jossa on yli 200 ideaa suosikkijuomien, -aterioiden ja -välipalojen tekemiseen uudella tehosekoittimellasi. Terveellisen ruoanlaiton pitäisi olla yksinkertaista ja houkuttelevaa. Siksi NutriU-sovellus tarjoaa monenlaisia terveellisiä versioita suosikkiruoistasi aina terveellisistä suklaajälkiruoista ravintoainepitoisiin aterioihin, kuitenkaan niiden herkullisuudesta tinkimättä.

      Pikavalintaohjelmat digitaalisessa näytössä on määritelty aika- ja nopeusasetuksilla, joten suosikkireseptisi ovat aina käden ulottuvilla. Laite sisältää seuraavat pikavalintaohjelmat; kirkas mehu, hedelmälihallinen mehu, smoothie, pähkinävoi, jälkiruoka, keitto, kastike sekä jäänmurskaus- ja puhdistustoiminnot.

      Lisää laitteeseen pieni määrä vettä ja astianpesuainetta, käynnistä pikapuhdistustoiminto ja nauti vaivattomasta puhdistuksesta vain kahdessa minuutissa. Puhdistustoiminto irrottaa pinttyneimmätkin jäämät, kuten kakkutaikinan ja pähkinävoin.

      Kaikki irrotettavat osat ovat astianpesukoneen kestäviä. ProBlend Ultra -terä on suunniteltu estämään ruokahiukkasten juuttuminen terien alle, mikä helpottaa puhdistusta.

      2 litran Tritan™-kannu, jonka työskentelytilavuus on 1,8 litraa, on tarpeeksi suuri koko perheen tarpeisiin. Tritan™-kannu on kestävä, sen pinta on hajuille tarttumaton, ja se on konepestävä. Kannu ei myöskään sisällä BPA:ta ja sitä on helppo käsitellä pyöreiden kahvojen ansiosta.

      Laitteen mukaa tulee kaksi läpinäkyvää ja kestävää Tritan™-sekoitusmukia, jotka eivät myöskään sisällä BPA:ta. Nyt voit valmistaa juomiasi pienempinä annoksina sekoitusmukeihin ja ottaa ne kätevästi mukaan.

      Mehulingon osat ovat irrotettavia, helposti huuhdeltavia ja konepesun kestäviä.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Toissijainen materiaali
        Metalli
        Esiasetukset
        Kyllä
        Toiminnot
        sekoittaminen, mehunvalmistus
        Tuotetyyppi
        Tehosekoitin
        Sertifioinnit
        -
        Korin tilavuus
        -
        Vesisäiliön tilavuus
        -
        Annosten määrä
        -
        Liukumattomat jalat
        Kyllä
        Käyttöliittymä
        Esiasetettu ohjelma ja valintanuppi
        Johdon pituus
        1
        Johdon säilytys
        Kyllä
        Lämpimänäpitotoiminto
        -
        Ajastin
        -
        Teknologia
        ProBlend Ultra -tekniikka, Flip&Juice-tekniikka
        Integroitu käynnistyskytkin
        Kyllä
        Säädettävä termostaatti
        -
        Virran merkkivalo
        -
        Kuumentumattomat kädensijat
        -
        Konepestävät osat
        Kyllä
        Vähimmäislämpötila
        -
        Enimmäislämpötila
        -
        Tilavuuden ilmaisin
        Kyllä
        Paineenvapautusventtiili
        -
        Kannun materiaali
        Tritan-muovi
        Terien materiaali
        Ruostumatonta terästä
        Kierrosta minuutissa (RPM)
        22 000
        Ei sisällä BPA:ta
        Kyllä
        Sykäystoiminto
        Kyllä
        Irrotettavat terät
        Kyllä
        Murskaa jäätä
        Kyllä
        Sekoittaa kuumia aineksia
        Kyllä
        Reseptivihko
        -
        Melutaso (vakio)
        Lc = 83dB(A)
        Melutaso (virta)
        -
        Melutaso (yötila)
        -
        Internet-yhteys
        -
        Kodin älylaitteiden yhteensopivuus
        -
        Wi-Fi-alue
        -
        Takuu
        2
        Lämpenemisaika
        -
        Sopii kuivaruoalle
        -
        Itsetyhjennystoiminto
        Kyllä
        EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
        Kyllä

      • Tekniset tiedot

        Virta
        1 500 W
        Jännite
        230 V
        Taajuus
        50 Hz
        Määrä pakkauksessa
        1
        Akkukäyttöinen tuote
        -
        Energiatehokkuusluokitus
        -

      • Yhteensopivuus

        Mukana tulevat lisävarusteet 1
        Lasta
        Mukana tulevat lisävarusteet 2
        Sekoitusmuki
        Mukana tulevat lisävarusteet 3
        Mehulinko
        Liittyvät lisävarusteet 1
        DFU
        Liittyvät lisävarusteet 2
        Takuukortti
        Liittyvät lisävarusteet 3
        Vihkonen

      • Suojatoiminto

        Turvallisuussertifiointi
        Kyllä
        Automaattinen virrankatkaisu
        Kyllä
        Lämpötilan ilmaisin
        -
        Terien automaattinen pysäytys
        Kyllä
        Lapsilukko
        Ei

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        21,6
        Tuotteen leveys
        16,7
        Tuotteen korkeus
        45,2
        Tuotteen paino
        3,369
        Pakkauksen pituus
        29,5
        Pakkauksen leveys
        30,5
        Pakkauksen korkeus
        54,9
        Pakkauksen paino
        6,085

      • Kestävyys

        Kotelo
        >90 % uusiomateriaalia
        Käyttöopas
        >98 % uusiopaperia

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

