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  • Kosteuttava parranajoemulsio
  • Kosteuttava parranajoemulsio

Tuotanto lopetettu

NIVEAParranajoemulsio

HS800/03

4.5
| (104) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Kosteuttava parranajoemulsio
Emulsio sisältää kamomillaa ja vitamiineja, jotka hoitavat ihoa ja tekevät siitä terveen näköisen.
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Koskee vain Philips NIVEA FOR MEN HS8000 -sarjaa

Kosteuttava parranajoemulsio

Integroitu patruunantäyttöjärjestelmä

Integroitu patruunantäyttöjärjestelmä

Pumppaa NIVEA FOR MEN -parranajoemulsio täyttöpullosta suoraan Philips NIVEA FOR MEN -parranajokoneeseen.

NIVEA FOR MEN -emulsiojärjestelmä

NIVEA FOR MEN -emulsiojärjestelmä

Kosteuttava NIVEA FOR MEN -parranajoemulsio levitetään suoraan iholle

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

104

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

06/01/2010

Sverige

Sverige

Natural MICROtec raklotion

Systemet fungerar tekniskt mycket bra. Själva rakprocessen blir behaglig och följsam. Lägg till detta att rakapparaten i sig gör sitt jobb på ett utmärkt sätt.

Arvioitu tuote: HS800/04 Raklotion

Arvioitu tuote: HS800/04 Raklotion

28/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Ideal for the job

Easy to use.Soft and smooth.Leaves skin feeling great.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS800/04 Shaving conditioner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS800/04 Shaving conditioner

15/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

good product

this product is great does what i want it to do very good on the face

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS800/04 Shaving conditioner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HS800/04 Shaving conditioner

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