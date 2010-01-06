2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Pumppaa NIVEA FOR MEN -parranajoemulsio täyttöpullosta suoraan Philips NIVEA FOR MEN -parranajokoneeseen.
Kosteuttava NIVEA FOR MEN -parranajoemulsio levitetään suoraan iholle
4.5
5:stä
104
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
Stewe
06/01/2010
Sverige
Natural MICROtec raklotion
Systemet fungerar tekniskt mycket bra. Själva rakprocessen blir behaglig och följsam. Lägg till detta att rakapparaten i sig gör sitt jobb på ett utmärkt sätt.
Arvioitu tuote: HS800/04 Raklotion
Arvioitu tuote: HS800/04 Raklotion
Michaeleb
28/04/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Ideal for the job
Easy to use.Soft and smooth.Leaves skin feeling great.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS800/04 Shaving conditioner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS800/04 Shaving conditioner
doley33
15/07/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
good product
this product is great does what i want it to do very good on the face
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS800/04 Shaving conditioner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HS800/04 Shaving conditioner