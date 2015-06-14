Mylar-diskanttikaiutin erittäin tarkkaan äänentoistoon

Diskanttikaiuttimissa käytetty ainutlaatuinen Mylar-materiaali takaa uskomattoman tarkan äänentoiston. Kaikki ylätaajuuksien äänet toistetaan täydellisesti, joten musiikki herää eloon ja elokuvat kuulostavat siltä kuin niiden pitääkin. 2-tierakenteen keskeinen osa, diskanttikaiutin, parantaa ylätaajuuksia. Tuloksena on puhtaampi, tilavampi ja tarkempi äänentoisto yhdessä bassokaiuttimen kanssa. Parannetun selkeyden ansiosta erotat kaikki musiikin elementit. Kuuntele eri soittimia, kuule laulu selkeämmin ja nauti virkistävän tarkasta musiikista.