2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTL5140B/12
Tehokas ääni televisioon
HTL5140 on ohut Soundbar-kaiutin, jonka enimmäislähtöteho on 320 W. Tyylikkään metallinhohtoisen kaiuttimen voi asettaa seinälle tai pöydälle, ja siinä on HDMI ARC -liitäntä, HDMI-tuloliitäntä videoille sekä Bluetooth®-yhteys aptX®- ja AAC-tekniikalla musiikin langattomaan toistoon.
2.1-kanavainen langaton subwoofer
Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä
320 W
Kaksi yksikköä, joissa kummassakin 4 bassokaiutinta ja 2 diskanttikalottia. Ääni on täydellisen tasapainoinen, ja 320 W:n tehoa täydentää vahvaääninen 17 l:n subwoofer.
Diskanttikaiuttimissa käytetty ainutlaatuinen Mylar-materiaali takaa uskomattoman tarkan äänentoiston. Kaikki ylätaajuuksien äänet toistetaan täydellisesti, joten musiikki herää eloon ja elokuvat kuulostavat siltä kuin niiden pitääkin. 2-tierakenteen keskeinen osa, diskanttikaiutin, parantaa ylätaajuuksia. Tuloksena on puhtaampi, tilavampi ja tarkempi äänentoisto yhdessä bassokaiuttimen kanssa. Parannetun selkeyden ansiosta erotat kaikki musiikin elementit. Kuuntele eri soittimia, kuule laulu selkeämmin ja nauti virkistävän tarkasta musiikista.
3.5
5:stä
53
Arviot
Marcus
14/06/2015
Sverige
Mycket prisvärd produkt
Fantastiskt ljud till lågt pris. Enkel att få igång och använda. Fjärrkontrollen är smart uppbyggd.
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Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker
Hero
07/02/2016
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Simply love this soundbar
I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker
repask
05/01/2015
United Kingdom
Great sound, crisp voice, deep bass
Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker