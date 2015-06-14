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Tuotanto lopetettu

Soundbar-kaiutin

HTL5140B/12

3.5

| (53) Arviot

Tehokas ääni televisioon

HTL5140 on ohut Soundbar-kaiutin, jonka enimmäislähtöteho on 320 W. Tyylikkään metallinhohtoisen kaiuttimen voi asettaa seinälle tai pöydälle, ja siinä on HDMI ARC -liitäntä, HDMI-tuloliitäntä videoille sekä Bluetooth®-yhteys aptX®- ja AAC-tekniikalla musiikin langattomaan toistoon.

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langattomalla subwooferilla

Tehokas ääni televisioon

  • 2.1-kanavainen langaton subwoofer

  • Bluetooth® aptX, AAC ja NFC

  • 1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä

  • 320 W

HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä

Tehokas 320 watin äänentoisto

Tehokas 320 watin äänentoisto

Kaksi yksikköä, joissa kummassakin 4 bassokaiutinta ja 2 diskanttikalottia. Ääni on täydellisen tasapainoinen, ja 320 W:n tehoa täydentää vahvaääninen 17 l:n subwoofer.

Mylar-diskanttikaiutin erittäin tarkkaan äänentoistoon

Diskanttikaiuttimissa käytetty ainutlaatuinen Mylar-materiaali takaa uskomattoman tarkan äänentoiston. Kaikki ylätaajuuksien äänet toistetaan täydellisesti, joten musiikki herää eloon ja elokuvat kuulostavat siltä kuin niiden pitääkin. 2-tierakenteen keskeinen osa, diskanttikaiutin, parantaa ylätaajuuksia. Tuloksena on puhtaampi, tilavampi ja tarkempi äänentoisto yhdessä bassokaiuttimen kanssa. Parannetun selkeyden ansiosta erotat kaikki musiikin elementit. Kuuntele eri soittimia, kuule laulu selkeämmin ja nauti virkistävän tarkasta musiikista.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

53

Arviot

14/06/2015

Sverige

Sverige

Mycket prisvärd produkt

Fantastiskt ljud till lågt pris. Enkel att få igång och använda. Fjärrkontrollen är smart uppbyggd.

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Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker

07/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Simply love this soundbar

I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker

05/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, crisp voice, deep bass

Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTL5140B Soundbar speaker

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