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Tuotanto lopetettu

SoundHubKotiteatteri

HTS5220/12

3.7

| (14) Arviot

Hulluna ääneen

Koe aivan uudenlainen HD-elämys tyylikkäällä Blu-ray-kotiteatterilla. Korkealaatuisten kaiuttimien pehmeät diskanttikalotit toistavat äänen selkeästi. Elokuvien katsominen ei enää koskaan kuulosta samalta kuin ennen.

Näytä kaikki edut

Todentuntuinen äänimaailma tyylikkäässä pakkauksessa

Hulluna ääneen

  • 3D Blu-ray -toisto

WiFi-valmius, jotta voit käyttää viihdesisältöä helposti

WiFi-valmius, jotta voit käyttää viihdesisältöä helposti

Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Valinnainen telakka kätevään iPod/iPhone-toistoon

Valinnainen telakka kätevään iPod/iPhone-toistoon

Liittämällä tämän telakointiaseman kotiteatterijärjestelmään voit nauttia iPod-laitteiden ja iPhonen musiikista, videoista ja kuvista. Telakointiasema on valinnainen lisätarvike.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

14

Arviot

3

02/06/2020

España

España

Espectacular

Porque es lo mejor que sacó PHILIPS. Y ahora necesito ayuda, porque no se enciende el lector, ni me coge los dvds como cds

Edut

Todo

Haitat

El Servicio Técnico en Palma de Mallorca

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5220 Sistemas de cine en casa 2.1

Käyttöpäivä 2018-06-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5220 Sistemas de cine en casa 2.1

Käyttöpäivä 2018-06-02

17/05/2012

Italia

Italia

suono stupendo

ero scettico a comprare prodotti philips ma poi ho dovuto inchinarmi alla stupefacente qualita del suono e alla spettacolare qualita del SoundHub Home Theater i bassi ti entrano dentro davvero nel profondo dell'anima, la qualita del blu-ray è la ciliegina sulla torta per godersi i film in alta definizione

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5220 Home Theater 2.1

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5220 Home Theater 2.1

15/05/2012

Italia

Italia

Valido prodotto in alternativa a concorrenti

Ottimo prodotto per un suono effetto cinema a casa. Facile uso, ottima qualità di suono e immagini nitide e reali. Costo non eccessivo e forse prezzo vs qualità superiore alle aspettative.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5220 Home Theater 2.1

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5220 Home Theater 2.1

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