2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS5220/12
Hulluna ääneen
Koe aivan uudenlainen HD-elämys tyylikkäällä Blu-ray-kotiteatterilla. Korkealaatuisten kaiuttimien pehmeät diskanttikalotit toistavat äänen selkeästi. Elokuvien katsominen ei enää koskaan kuulosta samalta kuin ennen.
3D Blu-ray -toisto
Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.
Liittämällä tämän telakointiaseman kotiteatterijärjestelmään voit nauttia iPod-laitteiden ja iPhonen musiikista, videoista ja kuvista. Telakointiasema on valinnainen lisätarvike.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
3.7
5:stä
14
Arviot
Mayordomo
02/06/2020
España
Espectacular
Porque es lo mejor que sacó PHILIPS. Y ahora necesito ayuda, porque no se enciende el lector, ni me coge los dvds como cds
Edut
Todo
Haitat
El Servicio Técnico en Palma de Mallorca
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5220 Sistemas de cine en casa 2.1
Käyttöpäivä 2018-06-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5220 Sistemas de cine en casa 2.1
Käyttöpäivä 2018-06-02
catbis99
17/05/2012
Italia
suono stupendo
ero scettico a comprare prodotti philips ma poi ho dovuto inchinarmi alla stupefacente qualita del suono e alla spettacolare qualita del SoundHub Home Theater i bassi ti entrano dentro davvero nel profondo dell'anima, la qualita del blu-ray è la ciliegina sulla torta per godersi i film in alta definizione
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5220 Home Theater 2.1
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5220 Home Theater 2.1
Alessio1961
15/05/2012
Italia
Valido prodotto in alternativa a concorrenti
Ottimo prodotto per un suono effetto cinema a casa. Facile uso, ottima qualità di suono e immagini nitide e reali. Costo non eccessivo e forse prezzo vs qualità superiore alle aspettative.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5220 Home Theater 2.1
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5220 Home Theater 2.1