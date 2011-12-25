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UUSI Seuraavan sukupolven DiamondClean
Täydellinen huolenpito on nyt 100 % näkyvää
Tuotanto lopetettu
Kaksoispakkaus
Philips Sonicaren patentoitu Gum Protection -järjestelmä pitää harjauspaineen optimaalisena
Puhdistaa hampaiden näkyvät pinnat samalla, kun Active Tip -kärki irrottaa plakin hankalista hammasväleistä.
4.5
5:stä
75
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
Dinna
25/12/2011
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
30/08/2011
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Kmjnhh123
14/07/2013
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
What I Needed
I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.
Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads
Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads