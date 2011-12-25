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  • Vaihtoharjaspäät, joissa kaksinkertainen puhdistustekniikka
  • Vaihtoharjaspäät, joissa kaksinkertainen puhdistustekniikka

Tuotanto lopetettu

SensiflexSonicare-harjaspäät

HX2012

4.5
| (75) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Vaihtoharjaspäät, joissa kaksinkertainen puhdistustekniikka
Philips Sonicare Sensiflex -sähköhammasharjan HX2012/30 vaihtoharjaspäät (2 kpl)
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Sonicare-harjaspäät

Vaihtoharjaspäät, joissa kaksinkertainen puhdistustekniikka

  • Kaksoispakkaus

Gum Protection -järjestelmä

Gum Protection -järjestelmä

Philips Sonicaren patentoitu Gum Protection -järjestelmä pitää harjauspaineen optimaalisena

Puhdistaa hampaiden näkyvät pinnat

Puhdistaa hampaiden näkyvät pinnat

Puhdistaa hampaiden näkyvät pinnat samalla, kun Active Tip -kärki irrottaa plakin hankalista hammasväleistä.

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

75

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

25/12/2011

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

30/08/2011

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

14/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

What I Needed

I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.

Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

Arvioitu tuote: Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

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