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HX3641/11
HX364W2
Sonic-tekniikka
Quadpacer ja SmartTimer
Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
14 päivän akunkesto
Tehokas ja joustava värähtely ajaa mikrokuplia syvälle hammasväleihin ja ienrajaan ja saa suun tuntumaan raikkaalta. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kahden kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.** 31 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat hellävaraisesti ja irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.
Sonicare-tekniikalla varustetun Sonicare-sähköhammasharjan on kliinisesti tutkittu poistavan jopa 3 kertaa paremmin* plakkia kuin tavallinen hammasharja. Se poistaa plakkia hampaista ja ikenistä ja suojaa ikeniä.
Sonicare-hammasharja tarjoaa perusteellisen puhdistuksen, muttei vahingoita hampaita ja ikeniä. Lempeät mutta voimakkaat äänivärähtelyt takaavat erinomaisen puhdistuksen, mutta ovat hellävaraisia hampaille ja ikenille.
4.4
5:stä
365
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
ElluC
17/04/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hellä ikenille, tehokas puhdistuksessa
Ostimme nämä 1100 Series - harjan lapselle sen jälkeen, kun olimme hankkineet 5500-sarjan harjan. Tämäkin on erittäin hyvä ja toimiva. Mielestämme se on parempi kuin pyöreällä harjaspäällä varustettu harja.
Edut
Ei kipua, ei verenvuotoa – vain puhtaat hampaat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja
Valppu
07/02/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä perusharja
Hyvä perusharja. Pitkäkestoinen akku. Suosittelen esim nuoren hammasharjaksi.
Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja
Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/31 Sonic-sähköhammasharja
SiniTuuli
07/12/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Todella hyvä ja harja pehmeä. Ei tarvitse jatkuvasti ladata
Edut
Tosi pehmeä harja ja lataus kestää hyvin ei koko ajan ladattava. Hyvä tuote. Kiitos
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/11 Sonic-sähköhammasharja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 1100 Series HX3641/11 Sonic-sähköhammasharja
Perustuu tutkimukseen, johon osallistui yli 2 600 hammashoidon ammattilaista (hammaslääkäriä ja suuhygienistiä) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Koreassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vuosina 2023–2024.
verrattuna tavalliseen hammasharjaan terveempiä hampaita ja ikeniä varten
Yksilölliset tulokset voivat vaihdella
Arkistoitu aineisto
perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa