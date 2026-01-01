Hakuehdot

      Philips Sonicare 1100 Ladattava sähköhammasharja

      HX3902/01

      Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille

      Vaihda helposti sähköhammasharjaan Philips Sonicare 1000 Series -mallin avulla. Poistaa jopa 3 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

      Poistaa hellävaraisesti jopa 3 kertaa enemmän plakkia*

      Sähköhammasharjassa on Intercare-harjaspää. Erityisen pitkät harjakset auttavat poistamaan enemmän plakkia myös hampaiden väleistä ja vaikeapääsyisistä paikoista.

      Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 31 000 harjausliikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.

      Sonicare easy-start -aloitusohjelma on suunniteltu uusille sähköhammasharjan käyttäjille. Ohjelmassa voit totutella harjaukseen asteittaisten ja hellävaraisten harjaustehon lisäysten avulla 14 ensimmäisen harjauskerran aikana.

      Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 30 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen SmarTimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.

      Harjaa säännöllisesti jopa 14 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.

      Tekniset tiedot

      • Tehotasot

        M
        Päivittäiseen puhdistukseen

      • Virta

        Jännite
        100–240 V

      • Tekniset tiedot

        Paristo
        ladattava
        Käyttöaika (täydestä tyhjään)
        14 päivää
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Energiankulutus
        Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W (saavutetaan automaattisesti 1 minuutissa)

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Väri
        Valkoinen

      • Huolto

        Takuu
        2 vuoden rajoitettu takuu

      • Helppokäyttöinen

        Latauksen ilmaisin
        Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen
        Yhteensopiva kahva
        Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät
        Kahva
        Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
        Ajastin
        SmarTimer ja QuadPacer

      • Pakkauksen sisältö

        Kahva
        1 1100 ladattava sähköhammasharja
        Harjaspää
        2 InterCare-harjaspäätä
        Laturi
        Latauskaapeli, 1 kpl

      • Puhdistusteho

        Plakin poisto
        Poistaa jopa 3 kertaa enemmän plakkia*

      • Tilat

        Puhdistus
        Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

