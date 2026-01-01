Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla

Hampaita tulee helposti harjattua liian kovaa. Siksi tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on älykäs anturi, joka havaitsee, jos painat liikaa. Hellävarainen värinä ilmoittaa, kun on aika hellittää otetta, ja auttaa samalla suojaamaan ikeniäsi.