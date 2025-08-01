Hakuehdot

      Philips Sonicare Sensitive Harjaspääpakkaus, 8 kpl

      HX6058/88

      Harjaspää aristaville hampaille

      Poista plakkia hellävaraisesti mutta tehokkaasti Philips Sonicaren hellävaraisella vaihtoharjaspäällä. Se poistaa plakkia vaivattoman oloisesti ja kohtelee hampaita sekä ikeniä hellävaraisesti. Erinomaista päivittäistä puhdistusta.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Aristavien hampaiden hellävaraista ja tehokasta puhdistusta

      • Hellää, tehokasta puhdistusta
      • Poistaa 10 kertaa enemmän plakkia*
      • Erittäin pehmeä
      • 8 kpl
      Hellävarainen mutta tehokas aristavien ikenien ja hampaiden puhdistamiseen

      Tehokaskin puhdistus voi olla hellävaraista aroille hampaille ja ikenille. Tämän harjaspään pitkät, ohuet ja erittäin pehmeät harjakset tuntuvat aina mukavalta.

      Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia vaikeapääsyisistä paikoista*

      Harjaspäässä on yli 3 000 harjasta tiiviisti lähekkäin, ja se poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja myös hankalilta alueilta.

      Tutkitusti tehokas Sonicare-tekniikka

      Koe puhtaus, jonka jo miljoonat käyttäjät ovat valinneet. Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 62 000 harjasten liikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.

      Todistetusti tehokasta hammashuoltoa

      Kaikki Philips Sonicare -harjaspäät on suunniteltu huolellisesti ja testattu kliinisesti. Ne täyttävät tiukimmatkin laatu-, turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset.

      Harjaa hyvin BrushSync-muistutusten avulla

      Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspäät vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on BrushSync-tekniikka. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.

      Sopii kaikkiin paikalleen napsautettaviin Philips Sonicare -runkoihin

      Tämä harjaspää sopii kaikkiin Philips Sonicare -sähköhammasharjoihin.** Se on helppo kiinnittää paikalleen ja irrottaa vaihtoa ja puhdistusta varten.

      Valmistettu 70-prosenttisesti biopohjaisesta muovista

      Pyrimme vähentämään fossiilisista polttoaineista valmistetun muovin käyttöä tuotteissamme. Siksi 70 % harjaspään muovista on biopohjaista.***

      Kierrätyspaperipakkaus

      Kaikkien harjaspäidemme pakkaus on paperia ja helposti kierrätettävissä alueilla, joilla on keräyspisteitä.

      Tekniset tiedot

      • Muotoilu ja pinnoitus

        Jämäkät harjakset
        Erittäin pehmeä
        Väri
        Musta
        Muistutusharjakset
        Vaalenevat siniset harjakset
        Koko
        Vakio
        Älykäs harjaspään tunnistus
        Kyllä

      • Yhteensopivuus

        Harjaspääjärjestelmä
        Napsautettava
        Ei sovi malleihin
        Philips One
        Yhteensopivat hammasharjat
        Philips Sonicare

      • Pakkauksen sisältö

        Harjaspäät
        8 S2 Sensitive -harjaspäätä

      • Laatu ja toimivuus

        Varaosat
        3 kuukautta
        Testattu
        täydellistä käyttöä ajatellen
        Valmistusmaa:
        Saksa
        Edut
        Hellävarainen puhdistus

      • verrattuna tavalliseen hammasharjaan.
      • *Ei sovi Philips One -runkoihin.
      • ** harjaspään muovia kohti massatasapainoperiaatteella.

