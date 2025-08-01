HX6058/88
Harjaspää aristaville hampaille
Poista plakkia hellävaraisesti mutta tehokkaasti Philips Sonicaren hellävaraisella vaihtoharjaspäällä. Se poistaa plakkia vaivattoman oloisesti ja kohtelee hampaita sekä ikeniä hellävaraisesti. Erinomaista päivittäistä puhdistusta.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Harjaspääpakkaus, 8 kpl
Tehokaskin puhdistus voi olla hellävaraista aroille hampaille ja ikenille. Tämän harjaspään pitkät, ohuet ja erittäin pehmeät harjakset tuntuvat aina mukavalta.
Harjaspäässä on yli 3 000 harjasta tiiviisti lähekkäin, ja se poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja myös hankalilta alueilta.
Koe puhtaus, jonka jo miljoonat käyttäjät ovat valinneet. Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 62 000 harjasten liikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.
Kaikki Philips Sonicare -harjaspäät on suunniteltu huolellisesti ja testattu kliinisesti. Ne täyttävät tiukimmatkin laatu-, turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset.
Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspäät vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on BrushSync-tekniikka. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.
Tämä harjaspää sopii kaikkiin Philips Sonicare -sähköhammasharjoihin.** Se on helppo kiinnittää paikalleen ja irrottaa vaihtoa ja puhdistusta varten.
Pyrimme vähentämään fossiilisista polttoaineista valmistetun muovin käyttöä tuotteissamme. Siksi 70 % harjaspään muovista on biopohjaista.***
Kaikkien harjaspäidemme pakkaus on paperia ja helposti kierrätettävissä alueilla, joilla on keräyspisteitä.
