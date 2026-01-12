Harjaa hyvin BrushSync-muistutusten avulla

Tiesitkö, että harjaspäiden teho heikkenee kolmessa kuukaudessa? Hammashuollon ammattilaiset suosittelevat, että harjaspäät vaihdetaan säännöllisesti, ja siksi Philips Sonicare -hammasharjoissa on BrushSync-tekniikka. Se seuraa harjauksen tiheyttä ja voimakkuutta ja muistuttaa harjaspään vaihtamisesta uuteen ajallaan.